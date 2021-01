Spirlì: “Atteggiamento prof di Genova gravissimo, verso Santelli stupido pregiudizio”

REGGIO CALABRIA – “Non gioisco mai delle disgrazie altrui e mi addoloro sempre quando le persone danno libero sfogo agli istinti più bassi. Mi dispiace umanamente, però l’atteggiamento di questa signora è stato gravissimo nei confronti di Jole Santelli che, oltre a essere un grande politico, ha sempre dimostrato pulizia morale, alto senso dello Stato, rispetto delle leggi e amore per l’umanità. Solo un pregiudizio ingiustificato e stupido poteva, e può ancora, cercare di colpire un così alto esempio di umanità”. Così alla Dire il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì in merito alla notizia di un’indagine per diffamazione aggravata a carico di Paola Castellaro, la docente del Liceo Pertini di Genova che lo scorso 15 ottobre aveva esultato su Facebook per la morte della governatrice calabrese Jole Santelli. “La giustizia, ora, faccia il suo corso – ha concluso Spirlì – in modo da insegnare a tutti che i preconcetti sono il peggiore dei delitti”.

