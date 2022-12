Calenda: “Il Pd in piazza? Ce stavano 4 gatti…”

ROMA – Carlo Calenda punge il Pd. Alla manifestazione di sabato 17 dicembre in piazza Ss.Apostoli a Roma contro la manovra solo “quattro gatti…”, osserva durante una conferenza stampa in Senato. A chi gli chiede di un coordinamento delle opposizioni per le modifiche al testo, il leader di Azione risponde: “C’è una differenza. Noi abbiamo presentato qualche proposta, il Pd ha presentato nulla. E allora noi stiamo sul modo in cui ci rapportiamo che non è andare in piazza, perchè questa è una legge di bilancio, non è un attacco ai diritti, perchè se ci fosse un attacco ai diritti andremmo in Piazza“.

“NO COORDINAMENTO CON OPPOSIZIONE ‘PIAZZAIOLA’“

“Su una legge di bilancio- continua Calenda- ci si confronta dicendo ‘Questo che stai facendo è sbagliato, questo è quello che si dovrebbe fare’ e non inventando. Noi continueremo ad avere questo atteggiamento: coordinamento con le opposizioni sempre, peraltro la contro-manovra l’abbiamo mandata a Enrico Letta prima ancora di presentarla, però non con l’opposizione ‘piazzaiola’ sulla legge di bilancio, perchè come abbiamo visto poi nella piazza del Pd l’altro giorno- chiosa in romanesco il leader del Terzo Polo – ‘ce stanno quattro gatti’ e non funziona neanche“.

