I Giganti di Mont’e Prama (e quelli della Dinamo Sassari) sbarcano a Malaga

CAGLIARI – L’ultima trasferta dell’anno di Champions League per la Dinamo basket è ancora una volta in compagnia dei Giganti di Mont’e Prama. I campioni biancoblu di Sassari sono a Malaga per la sfida con la squadra spagnola e il mix sport-cultura continua a fare da sfondo ai match. Nella “Sala de Trofeos” dell’Università di Malaga, in collaborazione con l’Università di Sassari, l’archeologo Giorgio Murru e il fotografo Nicola Castangia hanno parlato dei “Giganti prima dei Giganti”, titolo della conferenza che sta portando l’archeologia sarda e il Sinis in tour. Ad accoglierli un pubblico giovane, costituito da studenti universitari curiosi di conoscere la storia lontana della Sardegna.

I lavori sono stati coordinati e introdotti dal professore Iván López dell’Università di Malaga. A portare i saluti per la Fondazione Mont’e Prama è stato il presidente Anthony Muroni. I giganti della pallacanestro sarda hanno partecipato con il general manager Dinamo Federico Pasquini e il cmo biancoblu, Marsilio Balzano.

“L’opportunità che ci viene offerta dal connubio con il mondo sportivo è quella di catturare lo sguardo di un pubblico eterogeneo negli interessi e nelle origini- spiega Muroni-. Tra gli uditori ci sono sicuramente persone che non avrebbero mai sentito parlare della nostra terra e una percentuale di essi deciderà di venire a conoscere i Giganti di persona. La nostra missione è quella di funzionare da potente attrattore culturale”.

Avere l’opportunità di raccontare i Giganti a Malaga “è un ulteriore segno della forza e della storia che può avere la nostra isola anche in Andalusia- sottolinea Pasquini-. Siamo stati in Grecia e in Francia, ora la tappa in Spagna, altro punto chiave del nostro percorso di conoscenza”.

