Alla scoperta della balena Giuliana, il cantiere di restauro apre le sue porte

POTENZA – Sarà aperto al pubblico a partire dal 23 dicembre l’allestimento “Giuliana degli Abissi”, cantiere di restauro del fossile della balena Giuliana al Museo archeologico nazionale Domenico Ridola di Matera.

LA SCOPERTA

Il progetto, a cura di Annamaria Mauro e Laura D’Esposito, è dedicato al fossile della balena Giuliana scoperto nel 2006 sulle sponde del lago di San Giuliano, a 8 chilometri da Matera. L’allestimento racconta la storia di questo fossile di cetaceo che, con i suoi 26 metri di lunghezza, risulta essere uno dei più grandi fossili di balena mai rinvenuti, forse il più grande esemplare che abbia mai solcato le acque del Mar Mediterraneo. Gli studi compiuti, che permettono di datare l’animale tra 1,5 e 1,25 milioni anni fa, ovvero nel Pleistocene inferiore, hanno messo in evidenza forti affinità con la balenottera azzurra (Balaenoptera musculus), la specie di cetaceo oggi vivente che raggiunge le dimensioni maggiori.

LA MOSTRA

Il percorso espositivo si compone di diverse sale: dopo la prima, dedicata alla scoperta e alle fasi del difficile recupero, ci si ritrova nella projection mapping, ideata dal visual artist Silvio Giordano e realizzata da Ett SpA, azienda del gruppo Scai, che accompagnerà i visitatori in un viaggio immersivo ed emozionante. Seguono le sale espositive in cui saranno per la prima volta mostrati alcuni resti del fossile già restaurati e interessanti reperti riconducibili alla fauna e alle piante acquatiche del paleoambiente in cui la balena è stata ritrovata. Attraverso un monitor il visitatore potrà seguire i lavori in corso nel laboratorio di restauro del fossile, allestito nella ex Palazzina Fio del Museo Ridola. Completa il racconto il fumetto La Regina degli abissi (Osanna Edizioni) appositamente realizzato dall’illustratore e fumettista Giulio Giordano.

