VIDEO | A Kherson feriti due giornalisti italiani

ROMA – Sono stati colpiti nel pomeriggio di ieri a Kherson, nell’est dell’ Ucraina, ma stanno bene i due giornalisti italiani Niccolò Celesti e Claudio Locatelli. Ne dà notizia quest’ultimo sul suo profilo Facebook, dove ha allegato un video che testimonia gli attimi dell’incidente: “L’esplosione che vedete ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio”.

Locatelli chiarisce: “La macchina è ben segnalata, non c’era nessun altro, l’attacco ai nostri danni visto luogo e dinamica è stato intenzionale. Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Nipro, lì dove si trova l’esercito russo”. Il cronista denuncia: “Sparare sulla stampa non ha scuse.

Stiamo bene per fortuna, continueremo a verificare e riportare questo conflitto proprio in risposta a chi vuole farci tacere, a chi tenta di calunniare a chi prova ad oscurare il nostro impegno su campo. Nessuna resa“, conclude.

