VIDEO | Gf Vip, chi è Dana Saber? Dal flirt con Antonino (che non si ricorda) al bacio hot con Dayane Mello

ROMA – Nuova puntata e nuovi ingressi nella Casa del Gf Vip. Ieri sera ad entrare nel reality è stata Dana Saber, modella e attrice di 29 anni di origini italomarocchine. La nuova ‘vippona’ è una vecchia conoscenza di Antonino Spinalbese e Alfonso Signorini non ha perso occasione per punzecchiare ‘il galletto’ del reality, che ha conquistato svariate concorrenti del Gf.

LEGGI ANCHE: Per Ginevra Lamborghini Antonella vuole Antonino, e il popolo social è con lei

Gf Vip, Oriana avvelenata con Antonino: “Fai schifo, mi hai usata come Belen con te”

Dana Saber è pronta a portare la sua imprevedibilità nella casa di #GFVIP… parola d'ordine? CAOS! 🌪 pic.twitter.com/tavdWNKUPB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 19, 2022

Per presentare la nuova concorrente Signorini ha rievocato il loro incontro, avvenuto sei anni fa. Dana si era recata nel salone dell’allora sconosciuto hair stylist. Terminata la messa in piega, il gentleman le aveva prestato la sua sciarpa perché non si bagnasse i capelli, sciarpa che è riapparsa ieri sera tra le mani di Antonino, il quale però non ricordava minimamente quanto avvenuto. Ma non solo, non ricordava neanche Dana, in visibile imbarazzo quando Signorini l’ha invitata a mostrarsi al latin lover del Gf. La ragazza ha raccontato che tra loro due non c’è stato nulla al di fuori di un’uscita, perché in quei giorni Antonino era preoccupato per la salute del nonno che di lì a poco è venuto a mancare. Ma non finisce qui, perché Dana è una ‘vecchia conoscenza’ anche della protagonista di un’altra edizione del Gf: Dayane Mello. Le due sono state paparazzate quest’estate mentre si scambiavano baci bollenti in strada.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it