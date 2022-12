A Cantù un laboratorio della contraffazione: 10.000 articoli dal valore complessivo di 2,6 mln

MILANO – Sequestrato a Cantù un vero e proprio magazzino e laboratorio di articoli contraffatti: oltre 10.000 pezzi griffati con i marchi delle più famose case di moda al mondo dal valore stimato di 2,6 milioni. Nei guai tre soggetti di nazionalità italiana, che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di contraffazione e ricettazione.



L’operazione ha avuto inizio nei giorni scorsi quando la Guardia di Finanza di Como, in zona di vigilanza doganale, ha controllato un cittadino italiano, disoccupato, che trasportava nella propria auto un cospicuo quantitativo di sciarpe nuove dei marchi ‘Gucci‘ e ‘Burberry’.



Durante l’accertamento i militari appuravano così la natura contraffatta degli accessori per poi ricostruire la filiera produttiva e di distribuzione. Si è proceduto dunque ad immediate perquisizioni nella residenza del controllato e in un’azienda tessile di Cantù (dove poi è stato recuperato il resto della merce). ‘Alexander Mcqueen’, ‘Balenciaga’, ‘Burberry’,’Celine’, ‘Chanel’, ‘Charro’, ‘Coco Chanel’, ‘Coveri’, ‘Dior’, ‘Emporio Armani’, ‘Fendi’, ‘Gucci’, ‘Loewe’, ‘Louis Vuitton’, ‘Marinella E.’, ‘Twin Set’ e ‘Yves Saint Laurent’: questi i brand riprodotti, a cui si aggiungono 144.400 euro in contanti, oltre un chilo di monili (in oro, argento e pietre preziose) e due orologi ‘Rolex’, originali, del valore stimato di circa 17.000 euro.

