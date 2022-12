Gualtieri premia la Roma femminile, per le giallorosse medaglie e… il Tre Fontane

ROMA – Dal trionfo di Parma contro le rivali della Juventus fino al Campidoglio, per ricevere il riconoscimento e la gratitudine della propria città. Le ragazze della AS Roma Femminile, che lo scorso 5 novembre hanno alzato al cielo la Supercoppa Italiana con una storica vittoria ai rigori al ‘Tardini’, sono state ricevute e premiate dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dall’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, che hanno consegnato loro le medaglie celebrative di Roma Capitale. Il tributo simbolico non è stato però l’unica bella notizia della mattinata per le giallorosse: il primo cittadino ha infatti annunciato l’avvio dei lavori a giugno prossimo per l’adeguamento del Centro sportivo Tre Fontane, che potrà così ricevere l’omologazione Uefa e ospitare le partite in casa della Roma Femminile a partire dalla prossima edizione della Women’s Champions League.

GUALTIERI: “CON TRE FONTANE RIPORTIAMO CHAMPIONS A ROMA”

“È un piacere accogliervi in Campidoglio, siamo tutti tifosi e il grande lavoro che state facendo dà lustro e visibilità al calcio femminile che sta continuando a crescere nel Paese e non solo: come sindaco sono orgoglioso dei risultati straordinari che state ottenendo”, ha detto Gualtieri alle ragazze durante la cerimonia di premiazione nella sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio. “Siamo fieri delle vostre qualità non solo sportive ma anche dal punto di vista dei messaggi sempre molto positivi che date, sono importantissimi soprattutto in questo momento storico. Grazie a voi tutte e alla società per un impegno che va ben oltre lo sport”. Con l’assessore Onorato, ha poi annunciato il sindaco, “siamo al lavoro per risolvere anche i problemi sulle strutture che hanno creato impedimenti sull’omologa Uefa, e siamo riusciti a sbloccare lo stallo e avere il via libera anche di Eur Spa per realizzare gli interventi, dell’illuminazione alla club house, che consentiranno di svolgere le partite Uefa al Tre Fontane. Avere un’eccellenza come voi e non poter giocare la Champions a Roma non era possibile”.

ONORATO: “GRANDI RISULTATI, E A GIUGNO AL VIA LAVORI TRE FONTANE”

“Complimenti, i vostri risultati parlano forte e chiaro”, ha commentato Onorato. “La Roma sta facendo un lavoro pazzesco sul comparto femminile ma anche su tutto il lato giovanile e della formazione. Sapete purtroppo dell’episodio delle partite di Champions che non potevano essere disputate al Tre Fontane, ma ora siamo riusciti a sbloccare la vicenda con il concessionario e i lavori iniziaeranno a giugno. Certo- ha ironizzati l’assessore- se il vostro trend è questo rischiamo che l’anno prossimo non basti neanche il Tre Fontane… Roma ha potenzialità e risorse enormi insieme a società che investono in maniera decisa soprattutto sulla formazione, e necessitano di investimenti adeguati anche da parte del pubblico”.

IL CAPITANO BARTOLI: “FELICISSIME, IL TRE FONTANE CI È MANCATO TANTO”

La prima ad essere premiata è stata Elisa Bartoli, romana, romanista e capitano della squadra: “Siamo molto felici di essere qui, vorrei fare un ringraziamento speciale alle mie compagne e allo staff per il grande lavoro”. La notizia più bella per le giallorosse, però, è stata evidentemente quella del proprio ritorno a ‘casa’ anche per le partite europee: “Adesso finalmente arriverà questo bellissimo campo del Tre Fontane e non vediamo l’ora, perché ci è mancato tanto in questa competizione importante e non potevamo ricevere notizie più belle. Siamo veramente contente, so che qui si tifa Roma e quindi sempre forza Roma”.

BAVAGNOLI: “DA CAMPIDOGLIO PAROLE GRANDE FIDUCIA E SOSTEGNO PER FUTURO”

Elisabetta Bavagnoli, responsabile del settore femminile della AS Roma, ha ringraziato Gualtieri e Onorato per le “parole di grande fiducia e sostegno per il futuro, per noi è molto importante. Questo è un gruppo di ragazze e di persone che hanno fatto e lavorato tanto e hanno avuto il merito di far innamorare le persone di questo sport grazie alla loro capacità e bellaezza. Non solo perché sono calciatrici forti, ma anche perché sono un gruppo di grandi donne che fanno di valori come il rispetto, l’umiltà e l’educazione dei cardini importanti della loro vita dentro e fuori dal campo”.

MISTER SPUGNA: “OBIETTIVO TORNARE DI NUOVO QUI A FINE STAGIONE”

Anche per mister Alessandro Spugna “è molto bello essere qui, nella speranza di tornare di nuovo a fine stagione perché vorrebbe dire aver raggiunto qualche titolo molto importante e sarebbe bellissimo. Sentiamo il calore della gente e del pubblico, per noi è una spinta in più, un qualcosa di molto bello”.

