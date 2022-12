Alessandro Borghi diventerà papà, la compagna Irene Forti è incinta

ROMA – Sorpresa sul red carpet di ‘Le otto montagne‘: Alessandro Borghi diventerà papà. L’attore, protagonista del film insieme a Luca Marinelli, è arrivato alla premier romana accompagnato dalla fidanzata Irene Forti, in evidente dolce attesa. Stretta in un aderente abito nero, la futura mamma ha sfoggiato un bel pancione, frutto dell’amore tra i due.

La coppia si è conosciuta a Londra nel 2019 dove Forti lavora come manager nelle risorse umane. Tempo fa Borghi aveva descritto la sua compagna come una divoratrice di libri e il primo che gli consigliò di leggere fu proprio ‘Le otto montagne’, romanzo da quale è stato tratto l’omonimo film vincitore del Premio della Giuria all’ultima edizione del Festival di Cannes e in arrivo nelle sale italiane il 22 dicembre.

