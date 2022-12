Siglato accordo Assocommercianti Ciampino e Fmpi

ROMA – Assocommercianti Ciampino e la Federazione italiana medie piccole imprese annunciano la sigla dell’accordo che porterà a un ulteriore sviluppo dell’associazione, alla creazione di una rete di sinergie sul territorio così da poter offrire ancora più servizi agli associati. Onofrio Saia, già vicepresidente di Assocommercianti Ciampino, è stato nominato presidente Fmpi Castelli Romani e coordinatore dell’area metropolitana di Roma Capitale. Assocommercianti prende quindi la denominazione di Assocommercianti Fmpi. Così in una nota stampa.



“Sono orgoglioso di questo incarico- dichiara Saia- Credo molto nello sviluppo dei Castelli Romani per il potenziale turistico che questo territorio ha. L’obiettivo è confederare altre associazioni dei Castelli per costruire un gruppo forte e portarlo nelle sedi decisionali della Capitale. Sarò portavoce delle istanze del territorio dei Castelli Romani. Nella Federazione medie piccole imprese- conclude- ho trovato quella professionalità e spirito dell’associazionismo che Assocommercianti, di cui ringrazio il direttivo per l’ottimo lavoro di squadra, ha portato sempre avanti”.

