Bologna, clochard 75enne trovato morto su una panchina

BOLOGNA – Un clochard 75enne è stato trovato morto questa mattina in via San Felice a Bologna. A scoprire il corpo su una panchina verso le 6.30, a quanto si apprende, è stato un passante, che ha immediatamente chiamato il 118.



I primi accertamenti svolti dai Carabinieri, allertati dai sanitari, hanno escluso una morte violenta, tanto che non è stata disposta l’autopsia. L’uomo, che stando a quanto appurato finora sarebbe morto intorno alle 5, forse a causa del freddo e degli stenti, era un pensionato nato in provincia di Crotone e risultava residente a Marzabotto, anche se a quanto pare era da tempo senza casa e frequentava alcune mense per poveri della città.

