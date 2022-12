Messi quasi ‘decapitato’ da un cavo sul bus scoperto dell’Argentina

ROMA – Leo Messi ed altri quattro campioni del Mondo hanno rischiato di precipitare dal bus scoperto dell’Argentina che sta sfilando per le strade di Buenos Aires per la festa Mondiale. Un cavo della corrente elettrica ad altezza della testa del miglior giocatore del mondo, con la Coppa in mano… Con De Paul Paredes e Di Maria a scansarsi un attimo prima della catastrofe in mondovisione. Nel video di Espn Argentina si vede De Paul che individua il cavo all’ultimo secondo e allerta i suoi compagni. Messi, stringendo la Coppa del Mondo in mano scoppia a ridere. I titoli erano già pronti: “Messi perde la testa”. O, meglio, “Messi torna sulla Terra”.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

