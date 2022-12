Per Ginevra Lamborghini Antonella vuole Antonino, e il popolo social è con lei

ROMA – E il triangolo diventa quadrato. Il gallo del pollaio Gf, Antonino Spinalbese, continua a mietere vittime e a inevitabilmente a generare dissapori. L’ex di Belen Rodriguez, dopo avere condiviso attimi di intimità con Giaele e passione con Oriana, è ‘tornato al primo amore’, Ginevra Lamborghini, dopo il suo rientro a sorpresa nella casa. Ma a insidiare il ravvicinamento tra i due è arrivata Antonella. La schermitrice, fidanzata con Edoardo Donnamaria, ha sempre avuto un legame di grande complicità con Antonino, che ha spesso utilizzato per fare ingelosire il suo compagno. Secondo Ginevra però ci sarebbe di più: l’influencer campana avrebbe ripiegato su Edoardo, ma se Antonino l’avesse scelta per prima, le cose sarebbero andate molto diversamente. “Lei è tornata nella casa e abbiamo scoperto che ha anche un fidanzato fuori, quindi pensa a quello che devi fare tu piuttosto”, la risposta di Antonella alle accuse durante la diretta del reality di ieri sera.

ANTONELLA VUOLE ANTONINO, IL POPOLO SOCIAL NON HA DUBBI

A pensare che Antonella nutra un interesse per Antonino che travalichi l’amicizia non è però solo l’ex gieffina Lamborghini. Sui i social oggi è piovuta una cascata di commenti a sostegno della teoria di Ginevra e delle altre ‘ex’ dell’hair stylist. “Che Antonella ad oggi ami edoardo può saperlo solo lei ma che il suo occhio sia caduto su antonino è lampante a tutti”, scrive un uccellino su Twitter. “Edoardo. D soffre di sta situazione, lei invece no, non lo tutela proprio, non ha mai alzato la mano dicendo ‘Non è vero di Antonino, a me piace Edoardo’ non l’ha mai detto. Quella è la risposta che deve venire da dentro…” MIO DIO DAVIDE HA CAPITO TUTTO”, si legge in un altro tweet. “Antonella sa solo dire a Giaele di andare dal marito. Non sa reggere mezzo confronto e avete pure il coraggio di dire che l’asfalta. Svegliatevi, Antonella vuole eccome Antonino. L’ha sempre voluto”, si legge in un terzo commento.

che Antonella ad oggi ami edoardo può saperlo solo lei ma che il suo occhio sia caduto su antonino è lampante a tutti pic.twitter.com/bO4kg2OW3k — bisbetica (@bisbilapolemica) December 19, 2022

“Edoardo.D soffre di sta situazione, lei invece no, non lo tutela proprio, non ha mai alzato la mano dicendo ‘Non è vero di Antonino, a me piace Edoardo’ non l'ha mai detto. Quella è la risposta che deve venire da dentro…”



MIO DIO DAVIDE HA CAPITO TUTTO 🔥#gfvip pic.twitter.com/JHeTNkwmtW — L'opinionista onesta del GF (@raiana_bara) December 20, 2022

Antonella sa solo dire a Giaele di andare dal marito. Non sa reggere mezzo confronto e avete pure il coraggio di dire che l’asfalta. Svegliatevi, Antonella vuole eccome Antonino. L’ha sempre voluto. #gfvip — Fimbrethil86 •🐬👻 (@fimbrethil86) December 19, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it