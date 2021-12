‘Oltre la tana’: online il nuovo numero di Ecofuturo Magazine

ROMA – È online l’ultimo numero del 2021 della rivista bimestrale “L’Ecofuturo Magazine”: un viaggio nel mondo fra progetti virtuosi, ecotecnologie e scelte consapevoli.

Fin dall’antichità il primo scopo dell’abitazione è stato quello di offrire un riparo sicuro. Col tempo però, si è iniziato a considerare l’abitare in un’accezione più ampia, sistemica, che include anche la qualità di vita, le interconnessioni con i servizi della comunità e molti altri aspetti, rispetto ai quali l’ecologia è in grado di offrirci soluzioni tecnologiche efficaci. Senza bisogno di arrivare a progetti avveniristici, la tecnologia oggi ci mette a disposizione una serie di opportunità – nella prospettiva dell’economia circolare – preziose sia in termini di risparmio economico, sia di salute e di benefici ambientali. Abbiamo voluto esplorarle in questo numero, nel quale trovate anche un’intervista esclusiva a Marco Mari, Presidente del Green Building Council Italia. E come sempre tanto altro ancora. Qui di seguito puoi leggere la rivista, di cui agenzia Dire è partner, gratuitamente.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ECOFUTURO MEGAZINE

Ecofuturo Magazine è la rivista di approfondimento bimestrale di Ecofuturo, il festival che ogni anno si pone come punto di riferimento e luogo di incontro per chi crede in un futuro ecosostenibile

