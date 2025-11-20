Daniel Radcliffe scrive una lettera al nuovo interprete di Harry Potter: “Spero che tu ti diverta tantissimo e anche più di me”

ROMA – Un gesto di affetto e di incoraggiamento per un attore che, nonostante la giovane età, si sta interfacciando un personaggio amato in tutto il mondo. Daniel Radcliffe ha scritto una lettera a Dominic McLaughlin che interpreterà Harry Potter nella serie reboot di Hbo. L’attore britannico ne ha parlato in un’intervista a Good Morning America.

“Non voglio essere uno spettro nella vita di questi bambini, volevo solo scrivergli per dirgli: ‘Spero che tu ti diverta tantissimo, e anche più di me. Io mi sono divertito tantissimo, ma spero che tu ti diverta ancora di più. Vedo queste foto di lui e degli altri bambini e vorrei abbracciarli. Sembrano così giovani. Li guardo e dico: ‘Oh, è pazzesco che facessi questo a quell’età’. Ma è anche incredibilmente dolce e spero che si stiano divertendo un mondo”, ha detto Radcliffe.

INIZIATE IN ESTATE LE RIPRESE DELLA SERIE

La scorsa estate sono iniziate le riprese della prima stagione della serie, il cui lancio è previsto per il 2027. Si prevede che l’intera produzione richiederà complessivamente 10 anni per essere completata, poiché il piano è di girare una serie che tratti ciascuno dei sette libri di J.K. Rowling, su cui i film erano originariamente basati. Accanto a McLaughilin, nel cast figurano Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout come Ron Weasley. E ancora: Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Alessia Leoni in quello di Parvati Patil e Leo Earley in quello di Seamus Finnigan. Rory Wilmot interpreterà Neville Paciock e Amos Kitson Dudley Dursley. A loro si uniranno John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer in quello di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu in quello di Severus Snape e Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid.

In un’intervista con BBC News, Dominic McLaughlin ha manifestato lo stupore e la gioia per essere stato scelto come il nuovo Harry Potter: “Da piccolo ero un grande fan di ‘Harry Potter’. Ed era il ruolo dei miei sogni, ovviamente, quindi sono entusiasta di poterlo interpretare“.