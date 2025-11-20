giovedì 20 Novembre 2025

Metti le intelligenze artificiali al tavolo da poker: OpenAi professionista, Grok di Musk troppo scarsa

La partita-esperimento di Taxas Hold'em tra le migliori AI sul mercato. Ultima classificata quella di Meta

Data pubblicazione: 20-11-2025 ore 17:55Ultimo aggiornamento: 20-11-2025 ore 17:55

ROMA – “Niente sudore, niente sussulti, niente facce da poker. Solo flussi di dati”. E’ il racconto della Faz di una partita di poker, a suo modo storica, giocata tra le migliori “intelligenze artificiali” sul mercato. Un esperimento ad un tavolo virtuale di Texas Hold’em. Al tavolo Grok di Musk, Gemini di Google, Llama di Meta, OpenAI, Claude, Mistral, Deepseek, Kimi e Z.AI.

Chi ha vinto? OpenAI. Che secondo il giornale tedesco “gioca come un professionista a sangue freddo”. Secondo Claude. Grok di Elon Musk terzo. Llama di Meta è uscito con una pesante sconfitta, finendo ultimo in classifica. Il supercomputer di Zuckerberg “ha giocato troppe mani”, è stato il verdetto.

Ma Grok ha fatto anche errori marchiani. A un certo punto, l’IA di Musk pensava di avere un “progetto di colore”, e invece in mano non aveva nemmeno due carte dello stesso seme. “Ecco cosa succede quando una macchina cerca di sognare”, scrive la Faz.

Che poi conclude con una “lezione: “Lo sport non è per macchine, non è per algoritmi. Lo sport prospera nell’imprevedibile. Nell’audacia, nel nervosismo, nella disperazione, nei momenti di genio – nell’attimo in cui il cuore decide ciò che la testa ancora non sa”.

