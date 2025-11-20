VIDEO| “Vergognatevi”, il monito di Laika agli adulti per il World Children’s Day

ROMA – Un bambino di Gaza con un braccio e una gamba amputati: lo sguardo è scuro, parzialmente nascosto, mentre due lacrime nere gli solcano il volto. Sul petto, la scritta “Shame on you” che colpisce al cuore “tutti gli adulti autori o complici di genocidio”.

NEL GENOCIDIO DI GAZA 20 MILA BAMBINI UCCISI E 64 MILA MUTILATI

È l’ultima opera di Laika, realizzata in occasione del World Children’s Day, a Roma, affissa in via Bobbio proprio davanti a una scuola elementare. Il titolo è appunto “Shame on You“. La street artist richiama così l’attenzione sul “contrasto tra la ricorrenza dedicata ai diritti dell’infanzia e la realtà odierna”, spiega la presentazione dell’opera. “A 36 anni dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, il quadro globale resta drammatico”. Laika ricorda quindi i numeri delle piccole vittime gazawi: “Secondo Save the Children, oltre 20.000 bambini palestinesi sono stati uccisi nel genocidio di Gaza dall’ottobre 2023, pari al 2% della popolazione della Striscia. Se si considerano anche i minori mutilati, il numero supera i 64.000”. Altra zona in cui nascere equivale alla completa rinuncia dei propri diritti, segnalata dall’Ong e da Laika, è il Sudan: “dove il conflitto armato sta provocando un nuovo genocidio e ogni dieci secondi un bambino è costretto a fuggire per salvarsi da uccisioni, mutilazioni, reclutamento forzato e violenze sessuali”.

Per Laika, mantenere alta l’attenzione su Gaza e sul Sudan è “un dovere morale, soprattutto in una giornata che dovrebbe celebrare i diritti dei bambini”. Le promesse sancite 36 anni fa dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza- parità di trattamento, tutela del benessere, ascolto, partecipazione, diritto alla vita e allo sviluppo – sono state sistematicamente tradite, ammonisce l’artista, al punto che “il mondo intero dovrebbe provare vergogna”.

Una curiosità: nel profilo Ig di Laika “Shame on You” appare nelle storie, accompagnata dalla canzone “Salam Li Ghazza” (tradotto ‘Salute a Gaza’) del Gaza Youth Choir.