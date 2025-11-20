Mondiali di basket, Banchi convoca 5 esordienti e… Polonara

ROMA – Iniziano le qualificazioni al Mondiale di basket maschile 2027. A una settimana dall’esordio contro l’Islanda a Tortona (giovedì 27 novembre, ore 20.00), il CT Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati. Tra gli Azzurri, spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall’alto delle sue 94 presenze in Azzurro, ‘Achi’ aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025).

Sono in tutto diciassette gli azzurri convocati dal Ct. Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini, oltre a Elisèe Assui e Giovanni Veronesi che figurano tra gli atleti a disposizione. Francesco Ferrari, unico giocatore selezionato proveniente dal Campionato di Serie A2, non ha mai esordito con la Senior pur avendo fatto parte della squadra nella finestra di febbraio 2025.

La squadra si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria e sosterrà tre sessioni di allenamenti a Tortona prima di scendere in campo contro gli islandesi giovedì 27 alle 20. Venerdì 28 il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 andrà in scena la sfida alla Lituania (ore 17.30 italiane).

Questo l’elenco completo: Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Diego Garavaglia, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Leonardo Candi, Davide Casarin, Achille Polonara, Matteo Librizzi, Riccardo Rossato, Sasha Grant, Nicola Akele, Luca Vincini, John Petrucelli.