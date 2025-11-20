giovedì 20 Novembre 2025

Per Tajani il Ponte sullo Stretto sarà “utile per l’evacuazione in caso di attacchi da sud” | VIDEO

"Esiste anche un fianco sud della Nato. Sicuramente è un'infrastruttura importante per garantire la sicurezza"

Data pubblicazione: 20-11-2025 ore 15:59Ultimo aggiornamento: 20-11-2025 ore 15:59

BRUXELLES – “Il ponte sullo Stretto? Esiste anche un fianco sud della Nato. Sicuramente è un’infrastruttura importante in caso di evacuazioni o mobilitazioni di mezzi. La difesa è una nostra priorità e valuteremo ogni opzione”. Così il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue sugli affari esteri, a Bruxelles.

Al centro della sua riflessione, l’utilizzo dei fondi per la difesa in Italia. Tajani ha detto che il governo “farà di tutto per proteggere e tutelare gli interessi e la sicurezza dei cittadini”. Poi, la dichiarazione sul ponte sullo Stretto di Messina. “Sulla difesa ci vuole un disegno ampio e credo che il ponte, quando ci sarà, rappresenti un punto importante nel trasporto e quindi anche per l’evacuazione e per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud”.

Con i giornalisti il vicepresidente del Consiglio ha allargato lo sguardo anche all’Africa. Secondo Tajani, la presenza Ue nei paesi del Sahel sia fondamentale, per “evitare che questi territori diventino oggetto di mire coloniali da parte della Russia o della Cina”.

Leggi anche

Unipol apre la nuova a Bruxelles: obiettivo orientare gli investimenti

di Redazione

VIDEO | L’Ue sul piano Trump: “Senza ucraini ed europei non funzionerà”

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»