Le gemelle Kessler non potranno riposare nella stessa urna: sepoltura separata per le due sorelle

Il duo aveva espresso il desiderio di mescolare le proprie ceneri e unirle a quelle della madre Elsa e a quelle del cane Yello

ROMA – “Vogliamo essere sepolte in un’unica urna con nostra madre Elsa e il cane Yello”. Così le gemelle Kessler parlavano del loro ultimo desiderio. Avevano pianificato tutto, anche questo, per assicurarsi di continuare a vivere in simbiosi anche dopo la morte.

Questa aspirazione, però, purtroppo non sarà facile da raggiungere perché la legge bavarese vieta di l’unione delle ceneri di due defunti ed è, quindi, esclusa la possibilità di riesumare delle ceneri per mischiarle con altre. Stesso discorso vale per le ceneri di un cane. Le due sorelle non pare avessero avuto un’esenzione che permettesse il contrario.

A Euronews Antje Bisping, avvocato dell’Associazione federale dei direttori di pompe funebri tedeschi, ha spiegato che “un’unica urna per più persone non è legalmente consentita in Germania”. E alla stessa maniera “non è nemmeno possibile aggiungere le ceneri di un cane. Mescolare o combinare le ceneri di più persone decedute in un’unica urna è generalmente vietato dalla legge tedesca sulle sepolture”.

L’unica certezza è che riposeranno accanto alla madre, nella tomba – senza croci perché la famiglia non era cattolica – che si trova nel cimitero di Grünwald, comune dove le gemelle sono morte scegliendo il suicidio assistito. Come riporta Repubblica, in un biglietto d’addio lasciato, Alice ed Ellen avevano scritto: “Siamo grati che esista la morte assistita. Ci ha sicuramente risparmiato molto. Siamo venute al mondo insieme e lo lasceremo insieme. Non siate tristi, ci rivedremo al settimo cielo”.

