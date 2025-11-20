VIDEO| Victoria Beckham e il figlio Cruz cantano “Viva Forever” delle Spice Girls ed è subito nostalgia

ROMA – Fan delle Spice Girls in visibilio sotto un post nostalgico di Victoria Beckham. L’ex Posh Spice ha pubblicato una clip in cui, accompagnata alla chitarra dal figlio ventenne Cruz, canta insieme a lui “Viva Forever”, successo del 1998 estratto dal disco ‘Spiceworld’. Una performance intima che mamma e figlio regalano dal salotto di casa.

Nei commenti c’è, persino, chi chiede che venga realizzata una versione in studio fatta da questa coppia inedita. Nel 2026 le Spice Girls festeggeranno il trentesimo anniversario della loro nascita e in tanti chiedono una reunion. Mel C, parlando con Good Morning America, ha recentemente dichiarato: “Resto ottimista. L’anno prossimo è il nostro trentesimo anniversario. Siamo andate in tour nel 2019, abbiamo fatto alcuni concerti negli stadi nel Regno Unito ed è stato incredibile”. L’artista ha, poi, aggiunto: “Siamo così orgogliosi dell’eredità che abbiamo. Ci sono nuove generazioni di fan che adorano le Spice Girls, quindi mi piacerebbe tornare sul palco con le ragazze”. E ha rivelato: “Ne stiamo parlando: stiamo valutando quali opportunità ci sono là fuori. Ciò che ci frena è che ci teniamo molto a questa cosa, vogliamo essere sicuri che sia la cosa giusta“. Chi vivrà vedrà insomma.