VIDEO | L’Ue sul piano Trump: “Senza ucraini ed europei non funzionerà”

ROMA – Il Piano Trump per la pace in Ucraina è il tema caldo sul tavolo del Consiglio per gli Affari Esteri dell’Ue, riunito oggi a Bruxelles, dove già le reazioni si sono soffermate sull’esclusione dell’Europa dalla sua elaborazione. E prima dell’apertura dei lavori, parte un monito diretto alla Casa Bianca.

“L’Europa ha sempre sostenuto gli sforzi per una pace giusta, globale e duratura in Ucraina. Ma affinché un piano funzioni, è necessario che ucraini ed europei siano a bordo”, è il messaggio inviato da parte di Kaja Kallas. L’alta rappresentante Ue per gli affari esteri, parlando con i cronisti all’apertura del vertice ha messo in chiaro il punto di vista europeo: “In questa guerra, c’è un aggressore e una vittima. Finora, non abbiamo sentito parlare di concessioni da parte russa”, puntualizza. E “se la Russia vuole la pace, deve acconsentire ad un incondizionato cessate il fuoco”, prosegue Kallas, ripercorrendo subito dopo i recenti bombardamenti russi sulle città ucraine. “Le infrastrutture civili rappresentano il 93% dei target russi, scuole, ospedali, condomini residenziali”, colpiti “per uccidere tante persone e causare più sofferenza possibile”, ricorda Kallas.

Europe has always supported efforts for a just, comprehensive and lasting peace in Ukraine.



But for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board.



In this war, there is one aggressor and one victim. So far, we haven't heard of any concessions from Russia's side.… pic.twitter.com/Sh0rLNFQIW — Kaja Kallas (@kajakallas) November 20, 2025

TAJANI: “ANCHE EUROPA DOVRÀ SVOLGERE UN RUOLO PER LA PACE”

Anche l’Europa dovrà svolgere un ruolo per la pace in Ucraina: lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio dei ministri degli Affari esteri, a Bruxelles.

Riguardo le trattative sul conflitto e le informazioni relative a una proposta dell’amministrazione americana, Tajani ha detto: “Sono solo indiscrezioni ed è difficile commentare indiscrezioni giornalistiche; quando sarà presentato faremo come sempre un esame approfondito”.

Il ministro ha aggiunto: “L’Europa dovrà svolgere un suo ruolo anche perché ha inflitto sanzioni alla Russia e non si può risolvere il problema se poi non si ritirano le sanzioni”.