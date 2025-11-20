Omicidio Sofia Stefani, il Pm: “Gualandi narcisista divenuto assassino”

BOLOGNA – “Non c’è niente di nuovo in questa vicenda: voglio rassicurare l’avvocato Valgimigli (uno dei difensori dell’imputato, ndr), sta solamente difendendo l’ennesimo narcisista che si è trasformato in assassino”. E Sofia Stefani “ha condiviso il destino di tante donne che hanno abbracciato l’uomo sbagliato”. A dirlo, nelle sue repliche davanti alla Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal presidente del Tribunale bolognese Pasquale Liccardo, è la procuratrice aggiunta Lucia Russo, che ribatte anche con queste parole alle argomentazioni della difesa di Giampiero Gualandi, 64enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia accusato dell’omicidio volontario- aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo con la vittima- della ex collega 33enne Stefani, con cui aveva una relazione extraconiugale.

Stefani fu uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di Gualandi, nell’ufficio di quest’ultimo nella sede del Comando della Polizia locale di Anzola. L’imputato, che è difeso dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli e che oggi è presente in aula, ha sempre sostenuto che il colpo partì accidentalmente, mentre per la Procura di Bologna, che ha chiesto alla Corte di condannarlo all’ergastolo, si tratta, appunto, di omicidio volontario. Benenati e Valgimigli hanno invece chiesto, in prima istanza, la riqualificazione del reato in omicidio colposo, con la concessione delle attenuanti generiche e lo ‘sconto’ di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, che la difesa avrebbe chiesto se a Gualandi fosse stato contestato l’omicidio colposo.

Sono presenti in aula anche i genitori di Sofia Stefani- Bruno Stefani e Angela Querzè, rappresentati dall’avvocato Andrea Speranzoni-, il fidanzato della vittima Stefano Guidotti, assistito dall’avvocata Lisa Baravelli, e il sindaco di Anzola Paolo Iovino in rappresentanza del Comune bolognese, parte civile nel procedimento e assistito dall’avvocato Andrea Gaddari. Fuori dal Tribunale, inoltre, tre attiviste del movimento femminista ‘Non una di meno’ hanno esposto dei cartelli rosa che compongono la frase “Ci vogliamo vive”. Nelle sue repliche, durate un’ora e mezza, Russo ha anche risposto alle argomentazioni difensive -secondo cui, se Gualandi avesse voluto simulare una colluttazione, lo avrebbe fatto meglio- chiedendo ironicamente se “i difensori hanno per caso letto ‘Il manuale del perfetto assassino’ o ‘Come uccidere una persona e farla franca’”. L’imputato, sostiene invece la rappresentante della pubblica accusa, “è un mentitore e un manipolatore, non un genio del crimine, e forse i suoi difensori hanno sovrastimato le sue capacità”. Russo si sofferma, infine, sui risultati degli accertamenti tecnici, che a suo parere “depongono tutti per una volontarietà dello sparo”. Infatti, osserva la procuratrice aggiunta, “sull’arma c’è il Dna di Gualandi, ma non quello di Sofia Stefani, il colpo è partito per una forte pressione sul grilletto, la traiettoria del colpo è orizzontale, il che è incompatibile con una colluttazione, sulle mani di Stefani non ci sono ustioni, il colpo è stato esploso a una distanza di 30-50 centimetri e nessuno dei testimoni ha sentito rumori che potessero far pensare ad una colluttazione”. Terminate le repliche della Procura, ora ci saranno le controrepliche della difesa.