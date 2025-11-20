giovedì 20 Novembre 2025

VIDEO| Elodie torna nella sua Roma e regala uno show esplosivo in quattro atti

La città che le ha dato i natali l'ha accolta con entusiasmo e lei - originaria del Quartaccio - ha ripagato l'affetto con uno spettacolo degno di una popstar internazionale

ROMA – Un ritorno a casa esplosivo. Elodie si è esibita al Palazzo dello Sport di Roma con la prima delle tre date nella Capitale del suo “Elodie Show 2025”, replicherà questa sera nella stessa location. La città che le ha dato i natali l’ha accolta con entusiasmo e lei – originaria del Quartaccio – ha ripagato l’affetto con uno spettacolo degno di una popstar internazionale. Una produzione che fonde musica e arti performative ispirandosi agli archetipi femminili dell’album “Mi Ami, Mi Odi”, uscito lo scorso maggio.

Su un palco dalle linee semplici, Elodie regala un racconto in quattro atti – Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica – ognuno dei quali si apre con un voice over della cantante che interpreta un monologo scritto ad hoc, pensato per introdurre il tema portante di ciò che sta per accadere.

Libertà, indipendenza ed eguaglianza sono solo alcuni dei principi che attraversano una scaletta ricca di successi vecchi e nuovi, coreografie corali e cambi d’abito d’effetto. In setlist brani come “Bagno a mezzanotte”, “Black Nirvana”, “Guaranà”, “Ok Respira”, ma anche  “Mi Ami Mi Odi”, “Cuore Nero”, “Anche stasera”“Yakuza” e “La coda del Diavolo”. Poi “Andromeda”, “Vertigini”, “Due” e l’ultimo successo sanremese “Dimenticarsi alle 7”.

Quest’ultimo brano è l’apice di un atto inno alla comunità LGBTQ+, all’inclusione e alla gioia. Ad anticipare la canzone è il monologo “Make Equality Great Again” recitato dalla drag queen Sypario.

Il risultato è una festa che ha coinvolto un palazzetto stracolmo di un pubblico che con Elodie ha ormai instaurato un rapporto simbiotico e che – durante la serata – è diventato parte integrante dello spettacolo, cantando a memoria ogni singolo brano. Elodie, sentito l’abbraccio della folla, abbandona ogni ansia pre-show e dà anima e corpo a chi ha voluto esserci.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Ecco la scaletta del concerto.

  1. Bagno a mezzanotte
  2. Black Nirvana
  3. Guaranà
  4. Ok. Respira
  5. Odio Amore Chimico / 1 Ora / Di Nuovo
  6. Mi Ami Mi Odi
  7. Cuore Nero
  8. Anche Stasera
  9. Yakuza
  10. La Coda del Diavolo (brano di Rkomi)
  11. Andromeda
  12. Vertigine
  13. Niente canzoni d’amore
  14. Feeling
  15. Pensare Male
  16. Pop Porno / Red Light / Ascendente
  17. Elle / Strobo / Euphoria / Lontano da qui
  18. A fari spenti
  19. Tutta colpa mia
  20. Due
  21. Dimenticarsi alle 7
    Encore:
  22. Tribale
  23. Pazza Musica
  24. Ciclone
  25. Margarita

IL TOUR CONTINUA

  • Giovedì 20 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport
  • Lunedì 24 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina
  • Martedì 25 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina 
  • Venerdì 28 novembre 2025 | Bari – Palaflorio 
  • Sabato 29 novembre 2025 | Bari – Palaflorio 
  • Lunedì 01 dicembre 2025 | Torino, Inalpi Arena
  • Sabato 06 dicembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport 

