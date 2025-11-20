VIDEO| Elodie torna nella sua Roma e regala uno show esplosivo in quattro atti

ROMA – Un ritorno a casa esplosivo. Elodie si è esibita al Palazzo dello Sport di Roma con la prima delle tre date nella Capitale del suo “Elodie Show 2025”, replicherà questa sera nella stessa location. La città che le ha dato i natali l’ha accolta con entusiasmo e lei – originaria del Quartaccio – ha ripagato l’affetto con uno spettacolo degno di una popstar internazionale. Una produzione che fonde musica e arti performative ispirandosi agli archetipi femminili dell’album “Mi Ami, Mi Odi”, uscito lo scorso maggio.

Su un palco dalle linee semplici, Elodie regala un racconto in quattro atti – Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica – ognuno dei quali si apre con un voice over della cantante che interpreta un monologo scritto ad hoc, pensato per introdurre il tema portante di ciò che sta per accadere.

Libertà, indipendenza ed eguaglianza sono solo alcuni dei principi che attraversano una scaletta ricca di successi vecchi e nuovi, coreografie corali e cambi d’abito d’effetto. In setlist brani come “Bagno a mezzanotte”, “Black Nirvana”, “Guaranà”, “Ok Respira”, ma anche “Mi Ami Mi Odi”, “Cuore Nero”, “Anche stasera”, “Yakuza” e “La coda del Diavolo”. Poi “Andromeda”, “Vertigini”, “Due” e l’ultimo successo sanremese “Dimenticarsi alle 7”.

Quest’ultimo brano è l’apice di un atto inno alla comunità LGBTQ+, all’inclusione e alla gioia. Ad anticipare la canzone è il monologo “Make Equality Great Again” recitato dalla drag queen Sypario.

Il risultato è una festa che ha coinvolto un palazzetto stracolmo di un pubblico che con Elodie ha ormai instaurato un rapporto simbiotico e che – durante la serata – è diventato parte integrante dello spettacolo, cantando a memoria ogni singolo brano. Elodie, sentito l’abbraccio della folla, abbandona ogni ansia pre-show e dà anima e corpo a chi ha voluto esserci.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Bagno a mezzanotte Black Nirvana Guaranà Ok. Respira Odio Amore Chimico / 1 Ora / Di Nuovo Mi Ami Mi Odi Cuore Nero Anche Stasera Yakuza La Coda del Diavolo (brano di Rkomi) Andromeda Vertigine Niente canzoni d’amore Feeling Pensare Male Pop Porno / Red Light / Ascendente Elle / Strobo / Euphoria / Lontano da qui A fari spenti Tutta colpa mia Due Dimenticarsi alle 7

Encore: Tribale Pazza Musica Ciclone Margarita

IL TOUR CONTINUA