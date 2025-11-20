giovedì 20 Novembre 2025

Anche le bare nella discarica abusiva di Casandrino, nel Napoletano

La scoperta nel corso di un sopralluogo da parte di Francesco Emilio Borrelli e Carlo Ceparano (Avs): "Un crimine ambientale di fattura camorristica"

NAPOLI – Oltre a rottami di automobili, materiali pericolosi e pannelli pubblicitari anche delle bare. È quanto rinvenuto in un terreno nel cuore di Casandrino, comune del Napoletano, a ridosso dell’Asse Mediano e attiguo a una costruzione abusiva. La scoperta in un sopralluogo effettuato ieri dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e dall’esponente di Europa Verde, Carlo Ceparano. A seguito di un precedente sopralluogo dei due sulla stessa area era stata presentata una prima denuncia al Prefetto ed erano seguiti interventi della polizia locale.

“CRIMINE AMBIENTALE DI FATTURA CAMORRISTICA”

“Un crimine ambientale di fattura sicuramente camorristica”. Sono le parole di Borrelli e Ceparano che aggiungono: “Dietro lo smaltimento illecito dei rifiuti c’è sempre, in un modo o nell’altro, la mano della criminalità organizzata. Si parla quindi non di attività che ‘danno da campare a dei poveri cristi’, ma di sistemi criminali che lucrano sulla salute della comunità. Loro guadagnano, e la gente si ammala di tumore. Un tumore che, troppo spesso, finisce sulle nostre tavole: in questo stesso terreno, dove fino a un mese fa erano sepolti rifiuti inceneriti, oggi ci sono delle colture”.
Dai due esponenti politici arriva quindi un appello “urgente” alla reazione collettiva e una dura critica alle politiche attuali.
“Dobbiamo ribellarci, tutti. Non si può più – sottolineano -chinare la testa, non si può più essere indifferenti. Ci chiediamo poi: per il centrodestra, quella dei condoni è davvero la soluzione di tutti i mali? In casi come questo, che non sono certo un’eccezione ma una regola criminale, cosa c’è da condonare? Di decreti salva-criminali ne abbiamo già avuti troppi in questo Paese. Forse ora – concludono Borrelli e Ceparano – è tempo di far vincere la giustizia e di bonificare, una volta per tutte, questo territorio”.

