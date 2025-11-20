VIDEO | Al via il progetto Giulia Capraro sulla sicurezza stradale, la mamma: “Serve un cambiamento profondo”

ROMA – “Quest’anno il premio non sarà un tablet, un buono, una targa od altro, ma il mio personale impegno, e quella di tutto il direttivo di Oltre la Luna ODV Giulia Capraro, a promuovere progetti con tutta l’intenzione di fare in modo che diventino concrete e che possano realizzarsi sul territorio locale o nazionale. Se riusciremo il frutto del vostro lavoro sarà quello di aver attuato un cambiamento reale e concreto nel nostro paese, quello di migliorarlo, sempre con il fine di contribuire a salvare vite sulle strade italiane. Come avrebbe voluto Giulia, e tutto questo in sua memoria”. Una promessa quella di Antonella Zevini, mamma di Giulia Capraro, la giovanissima che perse la vita il 13 giugno 2023, a causa di uno “scontro stradale, da passeggera innocente sul sedile anteriore con la cintura allacciata“, che è diventata un primo progetto dell’associazione in sua memoria per “salvare la vita sulle strade”.

Il concorso, si legge sul bando, è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori dei Castelli Romani, ma anche a tutti i residenti tra i 16 ed i 20 anni che abbiano terminato il percorso scolastico dello stesso territorio e si propone di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze alla riflessione sull’importanza della guida responsabile e sulla consapevolezza delle conseguenze irreparabili che comportamenti imprudenti ed errati possono avere sulla vita delle persone. L’iniziativa, promossa dall’associazione Oltre La Luna ODV Giulia Capraro, nella figura della Presidente e mamma di Giulia, Antonella Zevini, e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, si pone l’obiettivo di tenere viva e stimolare l’attenzione dei giovani verso le tematiche della sicurezza stradale, promuovendone il senso civico e permettendo loro di comprendere il valore del rispetto delle regole e dei comportamenti corretti da adottare sia come pedoni che come utenti della strada. I partecipanti sono chiamati a elaborare una proposta progettuale innovativa in materia di sicurezza stradale, finalizzata a introdurre un cambiamento concreto e sostenibile nel sistema della mobilità, da applicarsi a livello locale o nazionale. Gli elaborati dovranno configurarsi come progetti originali e realizzabili nel concreto, la cui finalità sia quella di apportare un’innovazione significativa nei processi, nelle tecnologie o nelle strategie di prevenzione e gestione della sicurezza stradale. La parola chiave quindi è innovazione e sensibilizzazione: largo spazio alla fantasia e creatività dei giovani. Gli elaborati dovranno essere inviati all’Associazione alla mail progettogiuliacapraro2026@oltrelalunaodv.it entro e non oltre la mezzanotte del 13 marzo 2026.

“Attraverso l’associazione Oltre la Luna ODV Giulia Capraro, sarà mio impegno- ha spiegato Antonella Zevini nel presentare il progetto- per trasformare i vostri progetti in qualcosa da proporre per una realizzabilità concreta, sempre con il fine ultimo e fondamentale di apportare un cambiamento significativo. Ma anche per dirvi che la mamma di Giulia si fida di voi, che il mondo tutto ha bisogno che voi crediate in voi stessi ed in qualcosa e che possiate pensare che se decidete di sperimentarvi, se vi mettete in gioco, c’è qualcuno che poi vi vuole aiutare a realizzarle queste idee, questi sogni. Giulia era una ragazza inclusiva che non si fermava mai all’apparenza o alla prima impressione, e sono convinta che…. lei sarebbe stata d’accordo”.