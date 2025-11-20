Nutrizione e fasi ormonali, Monica Germani spiega come fare per riattivare il metabolismo

ROMA – Nutrirsi in armonia secondo le fasi ormonali è la mission che si pone ‘Il bello degli ormoni. 21 passi per riattivare il metabolismo e sbloccare il tuo potenziale biologico’, volume scritto dalla dietista e nutrizionista Monica Germani insieme alla giornalista Chiara Amati. Un lavoro che verrà presentato domani, venerdì 21 novembre, presso la Camera dei Deputati a Roma alla presenza di tanti altri stakeholder ed esperti del settore. L’agenzia Dire ha intervistato l’esperta in nutrizione via zoom per sapere di più sull’argomento.

COME TRADURRE I PRINCIPI CONTENUTI NEL SUO LIBRO NELLA VITA FRENETICA DI TUTTI I GIORNI?

“Innanzitutto abbiamo deciso di scrivere questo libro perché nel 2025 è arrivata l’ora di sfatare un po’ di tabù- precisa Germani-, anche culturali, e sono felice di poterlo presentare domani, venerdì 21 novembre, alla Camera dei Deputati insieme a tanti altri esperti per creare un vero e proprio talk interattivo. In generale con questo lavoro vogliamo offrire una guida per comprendere come gli ormoni ci accompagnano nelle varie fasi della vita. In particolare, noi donne, abbiamo una ciclicità ormonale a differenza di un andamento maschile dove non c’è tale alternanza settimanale. Altrettanto significativo, per stare bene, è riconoscere i sintomi degli ormoni perché questo ci aiuta a non entrare sempre in contrasto con il nostro corpo. All’interno del testo il lettore troverà una serie di capitoli dedicati a nutrizione, sport, bellezza e una tutta una parte legata al desiderio. In più sono presenti tanti esercizi pratici da replicare nella vita di tutti i giorni. Ci tengo a sottolineare che questo può rappresentare il primo passo verso di noi ma la personalizzazione è sempre importante”.

IL CICLO MESTRUALE E LA GRAVIDANZA SONO MOMENTI NELLA VITA DI UNA DONNA MOLTO SIGNIFICATIVI E PER I QUALI C’È MOLTA PREPARAZIONE E CONSAPEVOLEZZA. MENTRE LA MENOPAUSA SEMBRA UNA FASE DELLA VITA A CUI PARE SI DEBBA UN PO’ ‘SOCCOMBERE’. QUALI SONO INVECE GLI STRATAGEMMI DA ADOTTARE A TAVOLA E NELL’ATTIVITÀ FISICA PER RESTARE IN SALUTE?

“Culturalmente questa fase della vita viene vista un po’ come la ‘fine dei giochi’- sottolinea la nutrizionista- e se a cinquanta anni siamo al capolinea e l’aspettativa di vita si attesta sugli 89 anni allora facciamo 40 anni di vitaccia. La menopausa conclamata arriva dopo un percorso di 10 anni di vita dove precedentemente si erano già innescati dei cambiamenti come: assimilare più facilmente un kg, meno crescita di massa muscolare nonostante gli sforzi in palestra e la pelle non appare più così elastica come la vedevamo prima. Tutto questo stato di cose è dovuto agli estrogeni e al progesterone che non hanno più un perfetto equilibrio. E’ qui che bisogna intervenire ma non come si può pensare con diete restrittive, super allenamenti che aumentano lo stress e giocano a sfavore del dimagrimento e del benessere. E poi attenzione al buon sonno. Infatti dormire poco crea cattiva ossigenazione e una disbiosi intestinale che crea cattivo umore perché la serotonina si produce per il 95 per cento nell’intestino e senza saperlo inneschiamo una serie di cose che in pre-menopausa sono devastanti. In definitiva servono pochi accorgimenti: non saltare i pasti ma riponderarli e in palestra raccomando maggiore lavoro di forza muscolare”.

Come regola valida per tutti l’esperta invita a: “Mangiare ogni tre ore e mantenere un indice glicemico basso”.

QUALI CONSIGLI AGGIUNTIVI SI SENTE DI OFFRIRE ALLE TANTE GIOVANI RAGAZZE CHE SONO IN MENOPAUSA PRECOCE O FORZATA A CAUSA DI UNA MALATTIA ONCOLOGICA?

“L’alimentazione non è la soluzione ma certamente è parte della cura, in più ad alcuni tipi di tumore consente di non approfittarsi di ciò che mangiamo. Alcuni tipologie di cancro possono nutrirsi di zuccheri che vanno quindi moderati, in altri casi la malattia può essere ormone-dipendente e quindi va evitato l’eccesso di proteine animali. Il discorso naturalmente è complesso. Quello che va considerato, in linea generale, è che ogni alimento al suo interno ha delle molecole, gli ‘operai’ del nostro organismo che ci consentono anche di fare prevenzione e cura. Esistono anche i ‘Superfood’ ma non si tratta di cibi miracolosi. Raccomando sempre di rivolgersi in questi casi a nutrizionisti specializzati in grado di guidare il singolo paziente. Sì anche all’attività fisica moderata e personalizzata perché il muscolo va ‘mantenuto’. No all’inattività perché già di per sé è un predisponente al tumore”.

IL NUMERO SULLA BILANCIA NON FA LA PERSONA MA IN UNA VITA DOVE L’ESTETICA DI FATTO PREVALE I KG FANNO LA DIFFERENZA. COME INCORAGGIARE CHI LA STA GUARDANDO PROPRIO ADESSO?

“Se noi guardiamo soltanto il numero del peso espresso in kg, questo è un parametro fine a se stesso, inoltre, la struttura ossea è un elemento che fa la differenza. Nel caso poi ci siano molti chili da perdere, in generale, la percentuale tra grasso e muscolo è un dato importante da considerare e che ‘accorcia’ il percorso. Quindi l’attività fisica, di accompagnamento alla dieta, rimane sempre cruciale anche perché riduce l’appetito in quanto la dopamina, prodotta con il movimento, consente il suo equilibrio non accrescendo lo stimolo della fame. Invito le persone ad essere più consapevoli di se stesse e a volersi bene. Non inseguiamo la smania di perfezione e perfezionismo a cui siamo abituate da un punto di vista culturale. Conosciamoci e ‘veniamo incontro a noi stesse’ per avere una vita più serena e sana”, ha concluso Germani.