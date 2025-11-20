La Giornata mondiale dell’infanzia è dedicata al diritto al gioco

ROMA – “Vogliamo dedicare la Giornata mondiale dell’infanzia al diritto al gioco, sancito dall’articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, approvata 36 anni fa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo diritto non è garantito nel mondo: circa 1 bambino su 5 fra i 2 e i 4 anni non gioca con le persone che se ne prendono cura a casa, mentre circa 1 su 8 sotto i 5 anni non ha giochi o giocattoli a casa; circa 4 bambini su 10 fra i 2 e i 4 anni non ricevono sufficienti interazioni o stimoli a casa; 1 bambino su 10 non pratica attività con le persone che se ne prendono cura. Per tanti bambini che vivono in contesti di emergenza e vulnerabilità il gioco rappresenta un modo per ritrovare un senso di normalità”. Queste le parole di Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, in avvicinamento al 20 novembre, giorno in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Con la Risoluzione 836 (IX) del 14 dicembre 1954, l’Assemblea generale delle Nazioni unite raccomandò a tutti i Paesi di istituire la giornata da osservare come giorno di fratellanza e comprensione tra i bambini in tutto il mondo. La data scelta fu quella del 20 novembre, il giorno in cui l’Assemblea adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge numero 176.

Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Il documento è stato elaborato armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori preparatori. I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono: non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori. Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale. Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Numerosi gli eventi in tutta Italia per celebrare la Giornata.

Oggi è in programma un seminario organizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui parteciperà Graziano insieme alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, su: “Crescere ed educare nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, con un intervento sul Commento Generale n. 25 del Comitato sui Diritti dell’Infanzia sui ‘I diritti dei minorenni in relazione all’ambiente digitale’. Anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza promuove un’iniziativa dedicata. L’attenzione è posta sulla famiglia, alle cui nuove fragilità può essere ricondotta gran parte delle problematiche che affliggono bambini e ragazzi. All’evento “Essere figli di famiglie fragili” in programma a Roma, nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ci saranno la ministra per la famiglia Eugenia Maria Roccella, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla, e l’Autorità garante Marina Terragni. Ancora, Unicef e Anci lanciano “Go Blue”: invitano tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato. Ad oggi hanno aderito all’iniziativa oltre 200 comuni, compresi molti capoluoghi. A Milano, sempre organizzata da Unicef, torna la Marcia dei Diritti, quest’anno in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina, con lo slogan “Diritti in campo, sport e gioco in libertà”. I partecipanti partono da piazza XXV Aprile per arrivare al Castello Sforzesco, dove saranno accolti da una rappresentanza delle istituzioni cittadine, da laboratori sui temi delle emozioni, del benessere, dei diritti e del linguaggio inclusivo.