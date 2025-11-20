L’oroscopo di giovedì 20 novembre 2025

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Oggi Stelle facili, bene anche in termini di energia, favoriti i viaggi degli spostamenti. In amore potrebbe essere la giornata migliore per farti valere, e soprattutto per vivere qualche nuova emozione.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Periodo creativo. Tutto è riposto nelle tue mani: puoi fare buoni incontri e vivere emozioni davvero speciali!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Entro tre giorni riceverai una risposta importante. In amore qualche conflitto c’è ma vedrai che saprai come risolverlo.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Il campo pratico richiede pazienza ed equilibrio. In amore desiderio di fare nuove scelte.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Oggi sei da 5 Stelle su cinque! Da indomito Leone quale sei, possiedi lo slancio, il dinamismo, la percettività, tutte qualità che ti faranno superare brillantemente qualche ostacolo che incontrerai in giornata.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
La mattinata è un po’ frastornata, stancante, se c’è stata una discussione è probabile che ancora tu non abbia metabolizzato l’accaduto. Attenzione alle spese, c’è anche chi decide di vendere qualcosa o cambiare strategie nel lavoro per evitare ulteriori perdite. Calma con una persona dell’Ariete…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata di piccoli ma importanti rilanci, di speranza, di creatività. Impégnati solo dove sei davvero sicuro di riuscire, novità positive per i sentimenti.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Puoi riuscire a stringere patti e alleanze. E’ importante rafforzare i progetti di lavoro già esistenti. Cambierai molte cose nella tua vita, cosa che non hai fatto da tanto tempo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Evita polemiche in famiglia se in questa giornata si fanno sentire più forti. In amore cautela se c’è una persona che si è allontanata… In questo periodo potrai tentare una rappacificazione o ritrovare un equilibrio.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Devi solo capire cosa vuoi ricostruire. Fase di rinnovamento e ti senti molto forte, attendi con ansia l’esito di alcune trattative di lavoro, anche l’amore appare in attesa!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sembra una giornata faticosa, lontana dall’amore e i tuoi pensieri sono altrove. Attenzione alle distrazioni, specie se maneggi denaro. Affronta senza problemi le novità…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Bisogna tenere conto dei soldi, ci sono state troppe spese oppure tra oggi e domani dovrai affrontare una questione in casa. Non mettere troppa carne al fuoco. Amore litigioso… per colpa tua!