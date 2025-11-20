giovedì 20 Novembre 2025

L’oroscopo di giovedì 20 novembre 2025

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 20-11-2025 ore 7:44Ultimo aggiornamento: 20-11-2025 ore 7:44

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Oggi Stelle facili, bene anche in termini di energia, favoriti i viaggi degli spostamenti. In amore potrebbe essere la giornata migliore per farti valere, e soprattutto per vivere qualche nuova emozione.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Periodo creativo. Tutto è riposto nelle tue mani: puoi fare buoni incontri e vivere emozioni davvero speciali!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Entro tre giorni riceverai una risposta importante. In amore qualche conflitto c’è ma vedrai che saprai come risolverlo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Il campo pratico richiede pazienza ed equilibrio. In amore desiderio di fare nuove scelte.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Oggi sei da 5 Stelle su cinque! Da indomito Leone quale sei, possiedi lo slancio, il dinamismo, la percettività, tutte qualità che ti faranno superare brillantemente qualche ostacolo che incontrerai in giornata.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La mattinata è un po’ frastornata, stancante, se c’è stata una discussione è probabile che ancora tu non abbia metabolizzato l’accaduto. Attenzione alle spese, c’è anche chi decide di vendere qualcosa o cambiare strategie nel lavoro per evitare ulteriori perdite. Calma con una persona dell’Ariete…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata di piccoli ma importanti rilanci, di speranza, di creatività. Impégnati solo dove sei davvero sicuro di riuscire, novità positive per i sentimenti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Puoi riuscire a stringere patti e alleanze. E’ importante rafforzare i progetti di lavoro già esistenti. Cambierai molte cose nella tua vita, cosa che non hai fatto da tanto tempo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Evita polemiche in famiglia se in questa giornata si fanno sentire più forti. In amore cautela se c’è una persona che si è allontanata… In questo periodo potrai tentare una rappacificazione o ritrovare un equilibrio.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Devi solo capire cosa vuoi ricostruire. Fase di rinnovamento e ti senti molto forte, attendi con ansia l’esito di alcune trattative di lavoro, anche l’amore appare in attesa!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sembra una giornata faticosa, lontana dall’amore e i tuoi pensieri sono altrove. Attenzione alle distrazioni, specie se maneggi denaro. Affronta senza problemi le novità…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Bisogna tenere conto dei soldi, ci sono state troppe spese oppure tra oggi e domani dovrai affrontare una questione in casa. Non mettere troppa carne al fuoco. Amore litigioso… per colpa tua!

















Leggi anche

L’oroscopo di mercoledì 19 novembre 2025

di Redazione

L’oroscopo di martedì 18 novembre 2025

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»