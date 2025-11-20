Le previsioni meteo di giovedì 20 novembre 2025

ROMA – Circolazione depressionaria sull’Italia. La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile su alcune regioni, infatti la maggior probabilità di precipitazioni si avrà su bassa Sardegna, Lazio, Umbria, Marche e poi su Alpi e Prealpi centro orientali e in tarda serata sulla Campania (qui molto forti). Nevicate sulle Alpi a quote inferiori ai 600 metri. Venti di Libeccio, mari mossi.

NORD

La pressione non è forte sulle nostre regioni, infatti in questa giornata il tempo sarà spiccatamente instabile. Il cielo si potrà vedere molto nuvoloso e ci saranno inoltre delle precipitazioni sparse sulle pianura di Lombardia e Triveneto e più diffuse sui settori montuosi di questi settori dove assumeranno carattere nevoso anche sotto i 500 metri. Venti di Libeccio, mari mossi. Temperature Valori massimi attesi tra i 5-9°C del Nordovest e i 10-12°C del Nordest

CENTRO E SARDEGNA

Un centro depressionario si avvicina alle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso dalle precipitazioni su Lazio, Umbria e Marche, localmente anche sulla Toscana settentrionale, saranno nulle o scarse sul resto delle regioni. Non si potranno escludere precipitazioni anche su Abruzzo e Molise. Venti di Libeccio e mari generalmente mossi. Temperature Valori massimi compresi tra i 10-11°C di Campobasso e l’Aquila e i 14-17°C delle altre città

SUD E SICILIA

La pressione non è forte sulle nostre regioni, di conseguenza in questa giornata ci saranno delle precipitazioni sulla Campania settentrionale, localmente sul Salento. Nel corso della giornata il tempo peggiorerà ulteriormente sulla Campania con rovesci più diffusi anche molto forti e con nubifragi sul napoletano. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari saranno mossi. Temperature Valori massimi attesi tra i 14°C di Potenza e i 19-20°C di Bari e Palermo