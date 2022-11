La Valle d’Aosta ospiterà trofeo Coni invernale nel 2024

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 20 nov. – Su iniziativa del comitato regionale del Coni della Valle d’Aosta, la regione alpina è pronta a ospitare la prossima edizione del Trofeo Coni invernale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, presidente nazionale del Comitato olimpico italiano, al termine della giunta esecutiva riunita nel salone del Consiglio comunale del municipio di Aosta.

“È una manifestazione di rilevanza nazionale, con 1.500 ragazzi e un indotto formidabile- ha aggiunto Malagò- Quest’anno, dal 16 al 18 dicembre, si svolgerà a Trento e in Trentino il primo Trofeo Coni invernale, il prossimo anno sarà in Friuli, poi toccherà alla Valle d’Aosta. Il periodo sarà scelto in accordo con l’industria del turismo locale”.

