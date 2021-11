Giornata dell’infanzia, Corecom Lazio lancia campagna per un corretto uso del web

ROMA – In occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Corecom Lazio lancia una campagna di comunicazione istituzionale per sensibilizzare i minori a un corretto stile di comportamento sul web.

La campagna, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Dire, è focalizzata su cinque tematiche (Dipendenza, Odio in Rete, Cyberbullismo, Sexting e Adescamento) affrontate in cinque video-spot in cui, attraverso messaggi “smart” registrati dagli stessi consiglieri del Comitato (Iside Castagnola, Federico Giannone, Roberto Giuliano e Oreste Carracino), si informeranno i giovani sui pericoli e le conseguenze che possono derivare da un uso sbagliato dei social e di Internet.

La presidente Maria Cristina Cafini dichiara: “Con questa iniziativa il Corecom intende indirizzare i giovani ad un uso consapevole degli strumenti digitali che li porti ad interagire sulla rete nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole e della legalità, contro ogni forma di diffusione di violenza e dell’odio. In materia di telecomunicazioni per i nostri ragazzi, insieme alla campagna di sensibilizzazione- conclude- lanciamo un appello: seguite il Corecom Lazio e navigate sicuro”.