Governo, Calenda: “No al ‘fritto misto’ di centro, al voto se Draghi andrà al Quirinale”

ROMA – “Non vogliamo una visione della politica molto ‘parlamentare’, un fritto misto di centro con pezzi di un partito e pezzi dell’altro. Non so se il centro guarda a destra o a sinistra. Carfagna leader? Non lo so e non so che senso abbia, non c’entra niente con quello che stiamo facendo noi. Significherebbe mettere insieme tante debolezza”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo su Rainews.

“Si andrà al voto se al Quirinale andrà Draghi, perché tenere insieme questa maggioranza senza di lui è impossibile“, dice Calenda che aggiunge: “Gentiloni sarebbe un buon candidato per il Quirinale, averlo insieme a Draghi a Chigi sarebbe una garanzia. Renzi? Proverà a fare l’ago della bilancia”.