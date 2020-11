Il virus nelle scuole: in Emilia-Romagna 838 contagi in una settimana

BOLOGNA – Dall’inizio della scuola a settembre sono stati 4.614 i contagi delle scuole dell’Emilia-Romagna, 838 solo ultima settimana, nonostante tutte le scuole superiori siano in didattica online. Sono 3.928 gli studenti risultati positivi, in gran parte nelle scuole medie e superiori. Ma “probabilmente non è a tanto scuola che si sono contagiati quanto nelle occasioni di aggregazione giovanile in cui non sono stati usati dispositivi di protezione, o in famiglia”, spiega l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Di fatto salgono a 2.093 le scuole in regione con almeno un caso Covid al proprio interno.

IN ARRIVO I TAMPONI RAPIDI

Ora però arrivano i tamponi rapidi, “in modo che si possa fare prima l’indagine epidemiologica”, sottolinea l’assessore, durante la diretta Facebook di oggi dall’ospedale di Cona a Ferrara. In ogni caso “speriamo prima o poi di poter riprendere tutte le scuole in presenza”, e’ l’auspicio di Donini. Sono stati finora 240mila invece i test sierologici eseguiti in farmacia da studenti e dai loro famigliari.

