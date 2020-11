VIDEO | De Luca a Zaia sui tamponi fai da te: “Con cotton fioc nelle narici ti perfori la membrana”

NAPOLI – “Un collega e amico del Veneto ha pubblicizzato l’esistenza del tampone rapido per verificare se si è positivi o meno in tre minuti. Ho visto la dimostrazione di Zaia, ci avviciniamo a Natale e devo essere buono, ma se ti inzeppi i cotton fioc nelle narici rischi di perforarti la membrana“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Sono cose delicate – ha aggiunto – da fare in maniera seria e non dilettantesca. Evitiamo annunci a sorpresa ogni mese: Istituto superiore di sanità e ministero della Salute dovrebbero parlare chiaro e per tempo sulla validità dei tamponi. Intanto, suggerisco di non seguire l’esempio del mio amico e collega del Veneto”.

