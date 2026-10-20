martedì 20 Ottobre 2026

Wsj: Elon Musk ha ordinato il rallentamento di Starlink in Ucraina

La scorsa settimana, secondo alcune fonti sentite dal quotidiano il fondatore di SpaceX "avrebbe limitato la velocità di connessione dei dispositivi ucraini alla rete satellitare

Data pubblicazione: 20-10-2026 ore 23:22Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 23:22

ROMA – Elon Musk ha ordinato di rallentare una versione di Starlink di livello militare su cui fa affidamento l’Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal. Una decisione che, secondo quanto riferito dal quotidiano che riporta quanto riferito da funzionari statunitensi e persone a conoscenza dei fatti, “ha scatenato il panico a Kiev e la confusione all’interno dell’amministrazione Trump”.

Sia Musk che il presidente Trump, inoltre, “hanno espresso rabbia nei confronti dell’Ucraina per gli attacchi alle raffinerie di diesel russe avvenuti nelle scorse settimane, attacchi che il presidente attribuisce agli alti prezzi dell’energia”.

La scorsa settimana, poi, secondo alcune fonti, il fondatore di SpaceX “avrebbe limitato la velocità di connessione dei dispositivi ucraini alla rete satellitare, rendendo di fatto inutilizzabili alcuni droni offensivi e intercettori”.

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