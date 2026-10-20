Nuovo dramma per la famiglia Kennedy: morta a 42 anni Kyle, nipote di Bob ed Ethel

Foto dal sito Burke Family Homes

ROMA – Un nuovo dramma ha colpito la famiglia Kennedy. È morta a soli 42 anni Kyle Kennedy, figlia di Michael e nipote di Bob ed Ethel. Lo si legge in un necrologio online. La giovane è deceduta nella sua casa di Westwood, Massachusetts. Sono sconosciute le cause.

Nel 2020, però, la ragazza aveva subito una grave lesione al midollo spinale che le ha causato paralisi permanente e altri problemi di salute. “Gli anni successivi sono stati difficili, ma Kyle ha lottato per mantenere il suo umorismo pungente e la sua determinazione, cercando di essere la migliore madre possibile per i suoi figli e prendendosi cura dei suoi due amati, ma indisciplinati, Wheaten Terrier-si legge nel necrologio- . Ha anche iniziato a battersi per i diritti delle persone con disabilità, testimoniando, tra l’altro, presso il parlamento del Massachusetts in un’udienza sulla discriminazione nell’assistenza sanitaria per i disabili”.

Educatrice di professione, Kyle “è diventata una fervente sostenitrice di un’istruzione elementare più equa“. Ha lavorato “con aziende tecnologiche focalizzate sulla riforma e il miglioramento dei programmi scolastici e come formatrice per insegnanti che lavorano con i bambini piccoli”. Sarà “ricordata per la sua devozione ai figli Conor, Josephine e Declan e per il suo sostegno alla riforma dell’istruzione per i bambini svantaggiati e per le persone con disabilità”. La 42enne aveva perso una figlia neonata, la gemella di Conor, qualche giorno dopo la nascita.

LA MALEDIZIONE DEI KENNEDY

La morte di Kyle riaccende l’attenzione sulla cosiddetta maledizione dei Kennedy, la lunga scia di perdite premature affrontata dalla celebre famiglia. Come ricorda La voce di New York, la lista è lunga.

“Joseph P. Kennedy Jr. morì a 29 anni durante una pericolosa missione di aviazione militare nella Seconda Guerra Mondiale. Sua sorella Kathleen morì a 28 anni in un incidente aereo in Francia. Il presidente John F. Kennedy fu assassinato a 46 anni nel 1963; suo fratello Robert fu assassinato cinque anni dopo, a 42 anni. Il loro fratello Edward sopravvisse a un incidente aereo nel 1964 in cui persero la vita altre due persone”. E ancora: “David Kennedy morì per overdose di droga a 28 anni nel 1984. Michael morì a 39 anni in un incidente sugli sci nel 1997. John F. Kennedy Jr., sua moglie Carolyn Bessette Kennedy e sua sorella Lauren Bessette morirono in un incidente aereo nel 1999. Nel 2019, Saoirse Kennedy Hill morì a 22 anni. Nel 2020, Maeve Kennedy McKean e suo figlio di otto anni Gideon annegarono nella baia di Chesapeake”. Infine, lo scorso dicembre è scomparsa Tatiana Schlossberg, 35enne, figlia di Caroline Kennedy e Edwin Schlossberg.