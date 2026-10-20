martedì 20 Ottobre 2026

Donald Trump lancia il programma per denunciare le frodi contro il governo: premi fino a 30mila dollari

Nasce il Fraud Whistleblower Incentive Program (Whip): 25 milioni di dollari dal Dipartimento della Giustizia per ricompensare chi segnala irregolarità

Data pubblicazione: 20-10-2026 ore 21:48Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 21:53

ROMA – Un programma da 25 milioni di dollari per incentivare i cittadini a segnalare sospette frodi ai danni del governo degli Stati Uniti sarà annunciato oggi dal presidente Donald Trump e dal suo vice James David Vance.

L’iniziativa, riferisce l’agenzia di stampa Associated Press, è denominata Fraud Whistleblower Incentive Program (Whip). Stando alle informazioni disponibili, per chi invierà segnalazioni attraverso il sito fraud.gov che porteranno a una condanna o a un’azione esecutiva federale saranno previsti premi fino a 30mila dollari.

Il programma sarà gestito dal dipartimento della Giustizia. Trump ha avviato a marzo una “task force” per contrastare le frodi nell’amministrazione pubblica, affidandone la guida a Vance. Nello Studio ovale della Casa Bianca, il presidente consegnerà inoltre un assegno da 10mila dollari a Nick Shirley, influencer conservatore che lo scorso anno aveva pubblicato un video nel quale sosteneva che alcune persone di origine somala del Minnesota gestissero falsi centri per l’infanzia allo scopo di ottenere sussidi federali.
Il filmato aveva attirato l’attenzione dell’amministrazione Trump. Secondo gli ispettori, ricorda l’Associated Press, i centri funzionavano però regolarmente. In relazione al caso, sono stati comunque avviati indagini, perquisizioni e arresti.

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