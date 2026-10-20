Francia, aiuti dal Golfo per i carburanti: Bahrein ed Emirati inviano 200mila tonnellate di gasolio al mese

ROMA – Bahrein ed Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a fornire complessivamente al gruppo TotalEnergies 200mila tonnellate aggiuntive di gasolio al mese, destinate alla distribuzione in Francia. Lo ha riferito l’Eliseo, mentre continua la missione del presidente Emmanuel Macron nella penisola arabica.
Secondo la comunicazione, alle nuove forniture si aggiunge un precedente impegno dell’Arabia Saudita, pari a 95mila tonnellate per ciascuno dei mesi di ottobre e novembre. Nel complesso, ha riferito l’Eliseo, gli accordi equivalgono a circa il 10 per cento dei consumi di diesel del Paese.