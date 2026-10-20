martedì 20 Ottobre 2026

Francia, aiuti dal Golfo per i carburanti: Bahrein ed Emirati inviano 200mila tonnellate di gasolio al mese

L'Eliseo annuncia l'intesa siglata durante la missione di Macron: con i precedenti accordi con l'Arabia Saudita, le nuove forniture a TotalEnergies copriranno il 10% del fabbisogno nazionale

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 20-10-2026 ore 21:29Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 21:29

ROMA – Bahrein ed Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a fornire complessivamente al gruppo TotalEnergies 200mila tonnellate aggiuntive di gasolio al mese, destinate alla distribuzione in Francia. Lo ha riferito l’Eliseo, mentre continua la missione del presidente Emmanuel Macron nella penisola arabica.

Secondo la comunicazione, alle nuove forniture si aggiunge un precedente impegno dell’Arabia Saudita, pari a 95mila tonnellate per ciascuno dei mesi di ottobre e novembre. Nel complesso, ha riferito l’Eliseo, gli accordi equivalgono a circa il 10 per cento dei consumi di diesel del Paese.

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