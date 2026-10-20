martedì 20 Ottobre 2026

Mario Sechi presenta ‘Occidente o niente’: “L’Europa non resti senza voce, il rischio è un nuovo G2”

Il direttore della Dire ha presentato il suo libro 'Occidente o niente' al Centro studi americani di Roma

di Nicoletta Di PlacidoData pubblicazione: 20-10-2026 ore 20:57Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 21:31

ROMA – Un libro “ottimista” ma anche “un po’ doloroso”. Perché “l’Occidente è in difficoltà”. Eppure “è il posto migliore dove vivere, coltivare la democrazia e la libertà, ha la potenza del mercato, ma si trova in grave pericolo. E il primo pericolo è se stesso”. Mario Sechi, giornalista e saggista, direttore dell’agenzia Dire, nel suo libro ‘Occidente o niente. Elogio dell’Atlantismo’ racconta la crisi del mondo occidentale vista con gli occhi di un cronista. “Una testimonianza” che Sechi ha raccolto nei suoi taccuini, “base per queste 340 pagine”, per la casa editrice Piemme.

I viaggi, gli incontri, le interviste, i protagonisti dell’Atlantismo – di chi lo ha fatto e di chi ne ha determinato la crisi. “Questo libro è il racconto di un cronista che dice che c’è una frattura che comincia da lontano. Qual è la risposta? Qual è la nostra ricerca interiore e la nostra ragione fondante?”, chiede Sechi parlando al Centro studi americani nel corso della presentazione di ‘Occidente o niente’ insieme a Costanza Cavalli, giornalista di Libero, e a Mario De Pizzo del Tg1. “La risposta dell’Europa deve essere un gioco pratico: se Trump, Putin e Xi Jinping si incontrano, dov’è l’Europa? Qual è la voce dell’Unione europea in questa partita gigantesca che potrebbe sfociare in un futuro G2? Che cosa succede all’Europa che è senza voce?”.

Ricorda le “intuizioni” di Silvio Berlusconi su Putin, quelle di Trump – anche se “a novembre noi repubblicani perdiamo” – e arriva a quelle di Fedez “che è intelligente, mi diverte. Marracash di meno”. Si dice “preoccupato”, Sechi, “ma allo stesso tempo sollevato, perché la crisi è talmente profonda che alla fine ci sarà una risposta“. Ed è culturale questa crisi, “certamente non geografica”. Carl Schmitt, Martin Heidegger e soprattutto la Bibbia sono il suo Pantheon, i punti di riferimento per uscire dalla nebbia. “Se cade Gerusalemme cade tutta l’architettura dal 1945. E poteva succedere il 7 ottobre. Questo Occidente è in crisi proprio perché non riconosce questo”. Tempi “difficili e cupi”, “ridicoli e tragici, ce lo racconta quello che è accaduto in Francia, dove quattro scappati di casa hanno distrutto l’hotel de ville di Limoges. Ciò che è sfuggito a due guerre mondiali- dice- non è sfuggito alla contemporaneità”.

Resta però il racconto di chi le cose le ha viste, quelle che sono “la carne e la cultura del nostro Paese e dell’Europa”. Resta la testimonianza. La prossima sarà dall’Israele per Sechi. “Il 25 ottobre andrò a seguire le elezioni- dice- E poi ci saranno quelle in Usa. Torneremo a discutere”.

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