VIDEO| Dl cortei, Salvini: “Più militari e arresto in differita. Chi sbaglia paga”. Tajani: “Dal governo risposta forte”

ROMA – “Da stasera è legge! Più militari per Strade Sicure, di cui 500 già a Milano, arresto in differita grazie alle telecamere e più poteri alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine”. Lo dice in un video pubblicato sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini commentando il via libera del Cdm al decreto sulle misure per la sicurezza durante le manifestazioni.

LEGGI ANCHE: In Cdm via libera al decreto cortei. Meloni: “Nasce il reato di partecipazione violenta. Fermo preventivo anche per i minorenni”

“E poi avanti, in prospettiva, con la revoca della cittadinanza e del permesso di soggiorno ai maggiorenni che commettono reati e con l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per i minorenni che spacciano, saccheggiano o devastano”, dice ancora Salvini. E conclude: “Chi sbaglia paga. Perché chi devasta una vetrina o aggredisce una commessa non è un rivoluzionario: è un coglione“.

TAJANI: DA GOVERNO RISPOSTA FORTE A CHI PENSA METTERE A FERRO E FUOCO NOSTRE CITTÀ

Sempre in un video il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “È appena finito il Consiglio dei ministri, il Governo ha dato una risposta forte a chi pensa di mettere a ferro e fuoco le nostre città. 500 militari per le strade di Milano per rafforzare il controllo del territorio e una serie di norme che colpiscono la delinquenza giovanile”.