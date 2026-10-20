VIDEO| Ritrovate le sorelline scomparse a Viterbo. Mamma e nonna lo scoprono in diretta tv

ROMA – Sono state ritrovate le due sorelline scomparse a Viterbo a quattro giorni dall’allontamento dalla casa famiglia che le ospitava. L’aggiornamento positivo è arrivato in diretta televisiva nel corso della trasmissione di Canale 5 ‘Dentro la Notizia’ durante un collegamento con la mamma Sara e la nonna Giovanna. Le due donne, ricevuta la comunicazione dal loro avvocato, si sono strette in un abbraccio, parlando della fine di un incubo.

ULTIM'ORA: Sorelline scomparse e ritrovate in diretta: la gioia della mamma e della nonna. #Dentrolanotizia pic.twitter.com/S4oZmGca82 — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) October 20, 2026

Camilla e Linda, 13 e 14 anni, sono in buone condizioni e non avrebbero avuto bisogno di cure mediche. “Sono molto sveglie per la loro età, molto intelligenti”, ha dichiarato la madre delle due giovani al programma di Mediaset. “Sicuramente questa fuga l’avranno programmata, non credo che siano andate allo sbaraglio, conoscendole”, ha aggiunto. Le sorelline non si erano mai allontanate per un tempo così lungo: “Nonostante le loro fuggitine tra amici, io sapevo dove andarle a rintracciare. Al massimo sparivano un paio d’ore, tre ore, ma poi tornavano. Erano scappatelle adolescenziali”. E ha spiegato che “da quando le hanno portate lì non ho avuto nessuna notizia di loro, neanche un contatto telefonico”.

Oggi la gioia prevale, ma nonna Giovanna lancia un appello: “Sono sveglie, ma hanno bisogno delle coccole perché sono piccole. Hanno bisogno del nostro contatto, non ce le portate via. Portacele a casa, se no incomincia un’altra pena per me, per la mamma. Non dormiamo da cinque guiorni”.