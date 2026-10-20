Dl Cortei, 500 militari per la città di Milano. Crosetto: “Pronti a intervenire subito”

ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il rafforzamento dell’operazione Strade Sicure a Milano con 500 militari aggiuntivi. “La norma prevede una dotazione 500 unità di operatori dell’esercito italiano da destinare al potenziamento delle misure di sicurezza della città di Milano”, dice il ministro Matteo Piantedosi al termine del Cdm.

Nella bozza del provvedimento si legge su questa misura: “Fino al 31 dicembre 2026, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Al fine di assicurare il tempestivo impiego del contingente militare di cui al comma 1 nonché il soddisfacimento delle connesse esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo, il Ministero della difesa è autorizzato, per gli interventi necessari, a procedere all’acquisizione di servizi e forniture mediante le procedure di somma urgenza di cui agli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Ai fini dell’applicazione dei predetti articoli, le esigenze di cui al presente comma sono equiparate alle circostanze di somma urgenza di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 140.

Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.753.131“.

CROSETTO: “LA DIFESA È PRONTA A INTERVENIRE SUBITO”

I 500 militari consentiranno di rafforzare i presidi, intensificare la vigilanza dei siti sensibili e aumentare la capacità di controllo del territorio, si legge in una nota del ministero. Il loro impiego contribuirà, inoltre, a rendere più efficiente la distribuzione delle risorse, consentendo a Polizia di Stato e Carabinieri di concentrare maggiormente il proprio personale sulle attività di prevenzione, intervento e contrasto dei reati e sui servizi di ordine pubblico. I militari opereranno nell’ambito dei compiti previsti da Strade Sicure, in coordinamento con le Forze di Polizia e nel rispetto delle rispettive competenze. Un rafforzamento che aumenta la capacità complessiva del dispositivo di sicurezza e permette di impiegare al meglio le professionalità disponibili.

“La Difesa c’è e risponde con uomini e capacità operative. L’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato, sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell’Ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Con la disponibilità immediata dei 500 militari, il Ministro Crosetto, insieme ai Sottosegretari Matteo Perego e Isabella Rauti, che ha gestito con straordinaria capacità in questi 4 anni la delega su Strade Sicure, conferma l’impegno della Difesa a contribuire, con tempestività e concretezza, alle esigenze di sicurezza di Milano”.