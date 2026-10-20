Zelensky: “Witkoff a Mosca per incontrare Putin”

ROMA – Domani Stephen Witkoff sarà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin: lo ha detto Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti dopo un colloquio a Oslo con l’inviato americano per le missioni di pace.

Il presidente ucraino in Norvegia ha tenuto un incontro trilaterale con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre e il presidente della Finlandia Alex Stubb, e poi un bilaterale con l’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff. “L’Ucraina lavora per la pace. Ringrazio i nostri partner per il loro sostegno“, ha affermato il presidente ucraino sui suoi canali social.

ZELENSKY: “ABBIAMO PROPOSTE PER PACE, USA LE ANALIZZINO”

L’Ucraina ha “idee chiare” sulla pace, è “unita” con i “partner europei” e vuole che gli Stati Uniti “analizzino” le sue proposte, anche rispetto a “un possibile incontro trilaterale”: ha aggiunto Zelensky, parlando di fronte ai giornalisti a Oslo.

Di un incontro trilaterale, tra il presidente statunitense Donald Trump, quello russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, si è parlato negli ultimi giorni a partire da proposte di Washington e di Mosca.

“Se si tratta di questioni che riguardano l’Ucraina e il nostro futuro, questo potrà essere accettabile soltanto se saremo al tavolo dei negoziati“: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa a Oslo, in Norvegia.

