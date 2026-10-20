In Cdm via libera al decreto cortei. Meloni: “Nasce il reato di partecipazione violenta. Fermo preventivo anche per i minorenni”

ROMA – “Nasce un nuovo reato: la partecipazione violenta a una manifestazione, si rischiano fino a 5 anni di carcere e fino a 20mila euro di multa. Se avevi il volto coperto o se hai ferito qualcuno, la pena aumenta e aumentano anche per chi devasta in gruppo”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social, dopo il via libera in Cdm alle misure per la sicurezza durante le manifestazioni.

MELONI: APPLICHIAMO PRINCIPIO SEMPLICE, CHI ROMPE PAGA

“Applichiamo un principio semplice: chi rompe paga– sottolinea la premier-. E se chi rompe è un minorenne, pagano i suoi genitori. Come funziona? Se il danno è a un bene pubblico, il prefetto manda a casa una ingiunzione di pagamento; se il danno è a un privato, il proprietario va dal giudice e ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Certo ci si potrà opporre, ma intanto i genitori di quel ragazzo che si è divertito a spaccare tutto, dovranno pagare”.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

“Chi ha subìto il danno potrà rivalersi su tutto, sui beni di quella famiglia e anche sui soldi che lo Stato eventualmente le deve”, spiega la premier.

MELONI: FERMO PREVENTIVO ANCHE PER I MINORENNI

“Oggi per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni lo Stato deve dimostrare ogni volta che era in grado di capire quello che stava facendo. Noi avevamo già approvato una norma che ribalta questo concetto e in base a cui si presume che un minorenne fosse in grado di capire cosa stava facendo, salvo prova contraria. Quella norma è in Parlamento ma con il decreto di oggi diventa operativa immediatamente. Il fermo preventivo che finora valeva solo per gli adulti, ora si potrà applicare anche ai minorenni“.

“A Milano arrivano 500 militari in più, fino alla fine dell’anno al fianco di polizia e carabinieri. Alla giustizia minorile diamo più magistrati e più posti negli Istituti perché la certezza della pena valga anche per chi ha 16 anni”, dice la permier.

MELONI: DISAGIO NON PUÒ DIVENTARE ALIBI PER VIOLENZA

“Faremo tutto quello che possiamo per impedire che ciò che abbiamo visto in questi giorni diventi la normalità”, sostiene Meloni. “Chi c’era in quelle piazze? Le frange antagoniste di sempre, quelle che in ogni corteo cercano lo scontro, ma stavolta accanto a loro c’era qualcosa di nuovo. Centinaia di giovanissimi, moltissimi minorenni, arrivati in piccoli gruppi convocati sui social, venuti in piazza per spaccare, rubare e filmarsi mentre lo fanno. È un fenomeno che dobbiamo affrontare con serietà, anche per impedire che quelle immagini diventino un modello da imitare. Però voglio essere chiara: non c’è idea politica, disagio sociale, opposizione al governo che possa giustificare la devstazione di un negozio per portare via la merce”. Per la premier “non c’è niente di rivoluzionario nel devastare e nel rubare. Non è protesta, è criminalità. E la risposta dello Stato deve essere ferma”. Ancora: “Conosciamo le difficoltà di tanti giovani e sono problemi su cui lavoriamo dall’inizio del mandato e continueremo a farlo ma il disagio non può diventare mai l’alibi per la violenza“.

Meloni evidenzia che negli scontri dei giorni scorsi “le forze dell’ordine hanno fermato e arrestato 330 persone, la metà di origine straniera, nati all’estero o in Italia da famiglie straniere. Mi aspetto che i reati commessi vengano perseguiti con tempestività e che tutte le norme a disposizione siano applicate con rigore”.

Per la premier “c’è un dato che dovrebbe far riflettere tutti: il più piccolo dei ragazzi identificati a Milano avrebbe appena 11 anni. Fa male e fa paura, ci chiama tutti in causa. Non possiamo permettere che dei ragazzi crescano pensando che spaccare una vetrina sia un modo per farsi rispettare, non possiamo accettare che qualcuno per convenienza politica o per farsi pubblicità finisca per giustificarli”, dice Meloni.

“Voglio distinguere con altrettanta chiarezza chi commette violenze da chi manifesta pacificamente per chiedere risposte. Penso agli agricoltori, agli autotrasportatori, ai lavoratori di ex Ilva”. Con loro “il Governo dialoga e lavora per trovare soluzioni” perché “lo Stato ascolta chi protesta rispettando gli altri”.

E “su questa distinzione chiedo chiarezza a tutte le forze politiche, perché le violenze vanno condannate senza distinguere e senza ambiguità. Considero gravissimo che rappresentanti delle istituzioni arrivino a pubblicizzare i riferimenti per ottenere assistenza legale ggratuita dopo le devastazioni” e “inaccettabile ogni tentativo di presentare saccheggi e distruzioni come forme legittime di rivendicazione sociale”, conclude Meloni.

NORDIO: IMPUTABILITÀ DEL MINORE SUBITO EFFICACE

La prima misura “riguarda l’estensione della, o meglio la tipizzazione della presunzione di capacità di intendere e di volere, quella che si chiama imputabilità del minore– spiega il ministro della Giustizia Nordio al termine del Cdm-. Il minore, come sapete, è la persona che commette un reato tra i 14 e i 18 anni. Abbiamo già inserito, come voi sa sapete, ne abbiamo ne ho parlato proprio qui in conferenza, questa presunzione di imputabilità in un di in un disegno di legge, oggi invece viene inserita nel decreto legge e quindi ha un’efficacia immediata. Per il resto il contenuto è esattamente quello di cui abbiamo parlato tempo addietro quanto l’abbiamo illustrato”.

“La violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche- aggiunge Nordio-. Questa è una norma estremamente complessa da un punto di vista della struttura del reato sulla quale non vi voglio tediare. È così concepita: la condotta, innanzitutto il reato deve essere commesso da un gruppo di almeno cinque persone, che si chiama appunto violenza organizzata, il quale utilizzi illegittimamente bastone, mazze, contundenti o mezzi atti ad offendere, quindi la condotta è nell’utilizzo di questi mezzi, oppure nel lancio di medesimi oggetti, razzi, bengala, fuochi artificiali eccetera eccetera, in modo da determinare un pericolo concreto per l’incolumità delle persone. Ed è punito con la reclusione da 2 a 5 anni“.

Quindi, prosegue, “proprio questa la struttura del reato che, da un punto di vista dogmatico, si dovrebbe chiamare di pericolo anticipato, o qualcosa di simile, è proprio costituita dall’utilizzo di questi strumenti o dal lancio di questi strumenti fatto da un gruppo organizzato, organizzato anche in modo occasionale”.

C’è poi “una fattispecie autonoma – non è nemmeno un’aggravante, è una fattispecie autonoma, si dice in diritto penale – punita da 4 a 12 anni per chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui abbiamo parlato prima- spiega ancora Nordio-. Quindi vi è una formulazione nuova di un reato per quanto riguarda, appunto, gli organizzatori di queste manifestazioni violente, eh, organizzatori, eh, che agiscono anche attraverso strumenti telematici”.

PIANTEDOSI: NESSUNO STOP DAL QUIRINALE

“Nessuno stop da Quirinale, c’è sempre, come sapete quando c’è la formazione di provvedimenti che vengono approvati dal governo, un’interlocuzione col Quirinale, ma è sempre molto fluida, molto serena, molto costruttiva”, dice, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del Consiglio dei Ministri. “C’è l’apprezzamento per quello che hanno svolto le forze operative sul campo e, per effetto di questo, farei difficoltà a vedere un motivo legittimo di dimissioni rispetto alle responsabilità”, aggiunge Piantedosi.

PRIME CONVALIDE ARRESTI: 4 IN CARCERE E UNO AI DOMICILIARI

Intanto, arrivano le prime convalide di arresti per gli incidenti a Milano di sabato e domenica scorsi. Si tratta di quattro persone in carcere e una quinta ai domiciliari. Anche a Bergamo la procura ha convalidato altri due arresti per gli scontri nella città orobica. Per il gip di Milano Fabrizio Filice è “altissima” la probabilità di reiterazione dei reati nel breve termine, come dimostra l’intensa attività online attribuita alle sigle “Italia in piazza” e “Movimento 17 ottobre”.

Il secondo, in particolare, oggi ha chiamato alla mobilitazione per sabato prossimo in otto città italiane e ha invitato la politica a stare fuori dalle iniziative: “Nessuno parla a nome nostro e nessuno mette il cappello sulle nostre piazze”, si legge su un account Instagram.

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