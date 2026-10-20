VIDEO | A Modena Hera apre un impianto ‘R3gid’ per riciclare plastiche

MODENA – Dai rifiuti plastici a nuova materia prima: così a Modena ‘rinascono’ migliaia di tonnellate di plastiche rigide, come flaconi usati, serbatoi, componenti per elettrodomestici e paraurti. È il percorso reso possibile da R3gid, il nuovo impianto di Aliplast, controllata del gruppo Hera, inaugurato questa mattina in via Cavazza, alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Realizzato con un investimento di 48,8 milioni di euro, di cui 7,7 da fondi Pnrr, può lavorare fino a 30.000 tonnellate di plastiche rigide all’anno.

L’impianto, la cui costruzione è iniziata nel 2024, è operativo da alcuni mesi e a regime occuperà 80 lavoratori. Produce polimeri riciclati con caratteristiche comparabili a quelle della materia vergine ottenuta da fonte fossile e un grado di purezza certificata superiore al 99%. Così, la multiutility diventa una delle prime realtà in Europa a dotarsi di un impianto in grado di soddisfare la crescente richiesta di plastiche riciclate, che i nuovi regolamenti europei, come il Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation), hanno previsto nel breve e medio periodo. R3gid (l’acronimo è di Recover Recycle Regenerate Plastic) può riciclare rifiuti plastici rigidi provenienti sia dai rifiuti urbani sia da settori industriali come automotive, cosmetica, home e personal care, elettronica di consumo e arredo. Materiali solitamente destinati a termovalorizzazione o discarica vengono trasformati in polimeri tracciabili e certificati, riutilizzabili negli stessi comparti d’origine per produrre componenti per tv, pc ed elettrodomestici, contenitori di make-up, serbatoi, paraurti e arredo da giardino.

“R3gid è un esempio concreto di come l’Italia possa giocare d’anticipo rispetto alle sfide poste dai nuovi regolamenti europei, dal Ppwr all’Elv, trasformandole in opportunità di crescita industriale”, afferma Pichetto Fratin. “Qui troviamo tecnologia italiana, una filiera interamente made in Italy e un prodotto certificato, tracciato e di qualità comparabile alla materia prima vergine. Realizzare materie prime seconde a chilometro zero significa rafforzare la competitività del Paese, ridurre la dipendenza dai mercati esteri e rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento anche di fronte alle tensioni geopolitiche e alle oscillazioni dei prezzi”. Secondo Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, “l’Europa ha un gap strutturale nel riciclo: la capacità è ferma o in calo, mentre le nuove norme faranno crescere la domanda di plastica riciclata di qualità equivalente al polimero vergine”. Il continente dispone oggi di una capacità di riciclo di 13,5 milioni di tonnellate di plastica, di cui 3,5 milioni per le plastiche rigide e circa 440.000 tonnellate in Italia.

Entro il 2040 serviranno altri 5,7 milioni di tonnellate di plastiche rigide riciclate. “R3gid è la risposta di chi si muove per primo. Offre alla manifattura italiana materiali di qualità, made in Italy e a chilometro zero, tagliando anche i costi d’importazione e garantendo l’approvvigionamento”, aggiunge Iacono. E c’è un beneficio per il Paese: “Ogni anno l’Italia versa all’Unione europea circa 800 milioni di euro di Plastic Tax sugli imballaggi in plastica non riciclati, ma il solo sito di Modena farebbe risparmiare circa 24 milioni di euro se tutta la produzione fosse destinata agli imballaggi”.

Alla realizzazione dell’impianto ha partecipato come partner tecnologico Nextchem, società del gruppo Maire, con la tecnologia proprietaria Nx Replast per l’upcycling delle plastiche. Le tecnologie adottate consentono di ottenere polimeri riciclati e compound a elevata purezza, destinati a sostituire materiali vergini di origine fossile, e di sviluppare materiali su misura per specifici requisiti funzionali, meccanici, estetici e normativi.

R3gid sorge nel polo industriale Hera di via Cavazza, dove operano già il termovalorizzatore e il depuratore delle acque reflue. L’acqua in uscita dal depuratore alimenta il processo produttivo dell’impianto di riciclo e poi torna al depuratore, mentre l’energia elettrica del termovalorizzatore alimenta le nuove linee. L’integrazione consente di ridurre i costi energetici, che nel riciclo italiano pesavano già prima della crisi energetica per circa il 30% dei costi di produzione, esclusa la materia prima. L’impianto evita inoltre circa 30.000 tonnellate di CO2 equivalente rispetto alla produzione da plastica vergine, a parità di ciclo produttivo. Con Modena, l’ampliamento di Borgolavezzaro, nel Novarese, dedicato al riciclo del Pe-Ld, e l’acquisizione del 70% di Kronos Polymer Polska, anch’essa specializzata in Pe-Ld e in via di perfezionamento entro fine 2026, Aliplast raddoppierà la capacità di riciclo. Supererà le 210.000 tonnellate annue di materie prime seconde plastiche di alta qualità, con una capacità produttiva complessiva di 255.000 tonnellate annue.

L’investimento di Modena rientra nei 2 miliardi di euro che il piano industriale Hera destina all’economia circolare nel periodo 2025-2029, sui 5,5 miliardi complessivi.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per un confronto sul futuro del riciclo della plastica. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e del ministro Pichetto Fratin, Iacono ha inquadrato l’impianto nella strategia aziendale, mentre l’amministratore delegato di Herambiente Andrea Ramonda ne ha illustrato le principali caratteristiche. L’amministratore delegato di Aliplast Michele Petrone ha aperto i lavori della mattinata. È seguita una tavola rotonda con Paolo Accastello, Vehicle Area Manager Italy & Poland di Stellantis; Luigi De Nardo, direttore del Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano; Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore del gruppo Maire; Antonino Furfari, direttore generale di Plastics Recyclers Europe; Paolo Goi, Global Innovation, Research & Quality Director di Davines; Maurizio Mezzelani, responsabile R&D di Fratelli Guzzini, e Simone Targetti Ferri, Sustainability Officer di L’Oréal Italia. Dopo il taglio del nastro, la mattinata si è conclusa con una visita guidata all’impianto.

A sostenere la domanda di materiali riciclati sono anche i nuovi regolamenti europei. Il Ppwr sugli imballaggi richiede entro il 2040 ulteriori 5,7 milioni di tonnellate di capacità di riciclo per Hdpe e Pp rigidi rispetto alla situazione attuale, di cui 2 milioni già entro il 2030. Il regolamento Elv sui veicoli a fine vita, approvato a giugno 2026, introduce invece un contenuto minimo di plastica riciclata nei nuovi veicoli del 15% dal 2032 e del 25% dal 2036, di cui almeno il 20% proveniente da veicoli a fine vita. Applicandosi solo ai nuovi modelli immessi sul mercato, il suo pieno effetto sul parco circolante è atteso non prima del 2042, quando saranno necessari 1,2 milioni di tonnellate di plastica riciclata post consumo.