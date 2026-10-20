Allarmi fake e minacce nelle chat studentesche, negli istitui romagnoli banchi vuoti a scuola

RAVENNA – La protesta nelle scuole, reale o “fake” che sia, non lascia immune gli istituti romagnoli. Oggi pomeriggio il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e la presidente della Provincia, Valentina Palli, incontrano in Municipio i dirigenti degli istituti superiori e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Edoardo Soverini, per fare il punto sui falsi allarmi, tramite messaggi intrisi di minacciata violenza, che percorrono le chat studentesche dalla serata di ieri, con “numerose” assenze registrate oggi sui banchi, nonostante la regolare apertura di tutti i plessi.

Già da ieri, ricordano da palazzo Merlato, è attivo un coordinamento delle Istituzioni con Prefettura e Questura che, ognuna per la parte di propria competenza, partecipa al monitoraggio e alla gestione dei fenomeni e dei procurati allarmi registrati, che vengono condannati con fermezza. Nei prossimi giorni verranno organizzati momenti di dibattito con le rappresentanze degli studenti e dei genitori, per un confronto sulle diverse problematiche relative al mondo della scuola.

L’allarme interessa anche la vicina Cesena e il sindaco Enzo Lattuca sottolinea che “ascoltiamo la rabbia e ci sforziamo di capirne le ragioni, ma non accettiamo che diventi un’occasione per distruggere, per fare caos, perché anche la rabbia più comprensibile non può mai sfociare nella violenza. Non vogliamo né i sanpietrini sui poliziotti, né immaginare che la soluzione siano i manganelli sui ragazzini“. In relazione invece al panico seminato in queste ore tramite chat e social, precisa che “collaborazione e comunicazione con le Forze dell’ordine sono costanti”. Si lavora per “non sottovalutare potenziali minacce ma anche per non cadere in spirali di paura incontrollata e immotivata”.