Un attacco di droni a un mercato in Sudan ha ucciso almeno 153 persone

ROMA – Un attacco di droni contro il mercato di Amiet, ad Abyei, una regione di confine contesa tra Sudan e Sud Sudan, ha colpito un vicino deposito di carburante, uccidendo almeno 153 persone e innescando un incendio non ancora domato. Lo scrive l’Associated Press.

Yohanna Akol Ngor, ministro dell’informazione ad interim dell’amministrazione di Abyei, ha attribuito la responsabilità dell’attacco all’esercito sudanese. “Abbiamo registrato 153 morti”, ha detto Akol all’AP. Ma il bilancio delle vittime è provvisorio.

Medici Senza Frontiere ha dichiarato che oltre 20 feriti sono stati portati all’ospedale di Ameth Bek.