Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 20 ottobre

CORTEI. IL GOVERNO MANDA ALTRI 500 MILITARI A MILANO

Lo Stato darà una risposta ferma. Dopo le manifestazioni e le violenze a Milano, il governo prepara un nuovo decreto sicurezza. Sul tavolo del Consiglio dei ministri il fermo preventivo fino a 24 ore, anche per i minorenni, e altri 500 militari in città, con poteri di polizia. La premier Giorgia Meloni punta a rafforzare la prevenzione e a colpire i responsabili dei disordini. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci chiede “il pugno duro”: più manganelli, proiettili di gomma e cani per le forze dell’ordine. Mentre per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i fatti di Milano sono “frutto di una guerra ibrida”.

LAVORO. MATTARELLA: “SICUREZZA IRRINUNCIABILE, NON È UN COSTO”

La sicurezza sul lavoro “non può essere considerata un costo da contenere né un adempimento formale, ma deve costituire il presupposto irrinunciabile di ogni scelta sul lavoro”. Il richiamo arriva dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione degli Stati generali sulla sicurezza sul lavoro a Montecitorio. Per il Capo dello Stato “troppo spesso il risparmio e la fretta prevalgono sulla tutela delle persone”. La ministra del Lavoro Marina Calderone assicura il sostegno del governo per il patrocinio legale gratuito per i familiari delle vittime e le persone rese inabili.

PROVINCE. MELONI: “PRESIDIO DI COESIONE, RIVEDERE SISTEMA VOTO“

Le Province sono “presidi di coesione territoriale e ricoprono una funzione indispensabile per lo sviluppo dei territori”. Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni in un messaggio all’Assemblea dell’Unione delle Province d’Italia. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella auspicava di “mettere fine alla transizione incompiuta e far uscire questa istituzione dal limbo”. Anche per Meloni è il momento di “rafforzare l’efficienza e la rappresentatività degli organi elettivi” rivedendo il sistema di voto nelle Province e delle città metropolitane.

OPPOSIZIONI: “ALLINEATI SU STATO PALESTINA E SANZIONI ISRAELE”

Il campo largo “allineato al 100%” almeno sulla questione israelo-palestinese. I leader dei partiti di opposizione si sono ritrovati oggi ad un convegno sulla Cisgiordania e hanno rilanciato la condanna al governo di Tel Aviv. Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno garantito il riconoscimento dello Stato di Palestina tra le prime misure da adottare una volta al governo. Quindi, stop alla cooperazione militare con Israele e sanzioni ai coloni. “Questo governo- attacca Schlein- pone veti che impediscono anche all’Unione Europea di assumere atti concreti per aumentare la pressione su Netanyahu”.