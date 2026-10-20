VIDEO | Bomba d’acqua nel nuorese: allagamenti ed evacuazioni

CAGLIARI – Violenta bomba d’acqua questo pomeriggio nel Nuorese. Le forti piogge hanno interessato i comuni di Siniscola, Posada e Orosei, causando allagamenti stradali e rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni situate al piano terra.

Sul posto sono attualmente operative quattro squadre dei Vigili del fuoco, supportate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale. Ulteriori squadre, attrezzate per affrontare le emergenze legate agli eventi alluvionali e provenienti dai comandi di Sassari e Cagliari, stanno raggiungendo l’area colpita per potenziare il dispositivo di soccorso. In questa fase, le operazioni sono concentrate prioritariamente sulla messa in sicurezza delle persone e sulla gestione delle situazioni di maggiore criticità.

L’emergenza richiede un impegno significativo da parte dei soccorritori: al momento, fanno sapere i Vigili del fuoco, si registrano 97 interventi ancora in coda, a conferma dell’elevato numero di richieste di assistenza legate all’ondata di maltempo. Le squadre, è specificato, “proseguono le attività sul territorio per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e garantire la sicurezza della popolazione”.